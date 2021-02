Svaz obchodu vyzval vládu, aby připravila odškodnění pro prodejce

Praha - Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR) vyzval vládu, aby do týdne předložila návrh na náhradu škod za uzavření prodejen. Způsob zavírání obchodů, které kabinet zvolil, je protiústavní a za několik dní by se proto měly všechny prodejny otevřít. Obchody podle svazu jsou a vždy byly bezpečným místem a navíc provozovatelé do zajištění bezpečnostních a hygienických pravidel od začátku pandemie investovali už přes sedm miliard korun. ČTK to řekl prezident SOCR Tomáš Prouza.

Ústavní soud vyhověl návrhu skupiny senátorů a zrušil část omezení pro maloobchod a služby zavedených v boji proti koronaviru. Nebyla dostatečně odůvodněna. Soudu například vadil výběr prodejen, které zůstaly otevřeny a která musely být zavřené.

Prouza ocenil, že Senát sehrává svou kontrolní úlohu. "V tuto chvíli vyzývám představitele vlády, aby se majitelům a provozovatelům protiústavně uzavřených obchodů veřejně omluvili a do týdne schválili systém, kterým zajistí náhradu způsobené škody ve výši sto procent průměrných tržeb za celou dobu protiústavní uzavírky," uvedl. Doplnil, že v opačném případě bude kabinet čelit desítkám tisíc žalob.

Vláda podle Prouzy nikdy neobhájila, že by uzavření prodejen s dětskou obuví nebo zimním oblečením pomohlo v boji proti koronaviru. Všichni se nyní podle něj mohou připravit na otevření, protože vláda bude muset ukončit tento diskriminační přístup. Na rozhodnutí Ústavního soudu podle Prouzy nic nemění ani to, že vláda opakovaně vydává stejná opatření pod jinými usneseními.