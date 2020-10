Svaz obchodu: Program podpory cestovního ruchu je nedotažený

Praha - Program COVID cestovní ruch, který v pondělí schválila vláda, je podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR) Tomáše Prouzy "šitý horkou jehlou". Pomoc je zaměřena na velké cestovní kanceláře, opomíjí většinu malých a středních společností. Program je proto třeba výrazně dopracovat a zohlednit specifika oboru. Navíc vyčleněná suma 500 milionů korun je pro pomoc celému odvětví nedostatečná. Svaz obchodu to uvedl dnes v tiskové zprávě.

Program podle SOCR například zcela opomíjí sezonnost v cestovnímu ruchu. Velký rozdíl je podle něj mezi ztrátami cestovních kanceláří zaměřených na zimní zájezdy, které sezonu stihly téměř dokončit, a těch specializujících se na jarní a letní pobyty. Pomoc podle SOCR cílí na velké licencované cestovní kanceláře, nezabývá se například prodejci letenek nebo agenturami, které nabízejí jednodenní zájezdy.

Program podle Prouzy počítá s plošným rozdělením peněz, když budou dotace přidělovány na základě plánovaných tržeb v letošním roce a neporovnávají se tržby z loňska. "Myšlenka snadného výpočtu je sice pěkná, ale naprosto potápí právě ty nejvíce postižené firmy, které mají hlavní sezonu na jaře," uvedl. Srovnávat by se podle SOCR měl rozdíl kumulovaných tržeb mezi 1. únorem a 31. říjnem loni a letos. Relevantní výše podpory by tak byla 3,67 procenta tržeb, uvedl dále Svaz. Dokument připravený ministerstvem pro místní rozvoj (MMR) přitom chce cestovním kancelářím udílet dotaci nejvýše do 2,75 procenta tržeb plánovaných v letošním roce.

"Rovněž mě překvapuje výše částky 500 milionů korun, kterou považuji za zcela nedostatečnou. Například pro sektor zemědělství byly už na jaře uvolněny čtyři miliardy a aktuálně pro něj resortní ministr žádá dalších šest miliard. Sektor potravinářství, který objektivně přišel o 25 procent tržeb, dostane tři miliardy korun. Vláda by proto měla hledat cestu, jak podpořit sektor, u něhož se ztráty pohybují na úrovni až 80 procent," dodal Prouza.

Program cestovní ruch kromě pomoci cestovním kancelářím podpoří cestovní agentury. Měly by dostat 500 korun za každý zrušený zájezd kvůli pandemii, zakoupený od 1. prosince loňského roku do 1. října letošního roku. Nárokovat si budou moci také náhradu za zrušené pobyty v lázních za dobu, kdy musela být zařízení uzavřena. Agenturám zaměřeným na příjezdový cestovní ruch by měla připadnout dotace 50.000 korun. Pomoc až 50.000 korun si pak budou moci nárokovat také průvodci.

Na neadekvátní vyhrazenou sumu pro cestovní ruch upozornil také jednatel CK Travel Family Ivan Lackovič. Roční obrat cestovních kanceláří, v příjezdovém i odjezdovém cestovním ruchu, činí podle něj 55 miliard korun a zaměstnává zhruba 14.000 lidí ve více než 6000 subjektech. Bytostně závislé na cestovních kancelářích, které letos zaznamenaly propad až 90 procent, jsou cestovní agentury, dopravci i hotely, upozornil. Cestovní ruch by tak podle něj měl získat pomoc alespoň 3,5 miliardy korun.