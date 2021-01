Svaz obchodu: Otevření vybraných obchodů zásadně nezvýší mobilitu

Praha - Udělení výjimky z vládních opatření pro papírnictví, obchody s dětskými oděvy a obuví a prodejny spodního prádla zásadně nezvýší mobilitu lidí, řekl ČTK prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza. Je podle něj dobře, že vláda reaguje na potřeby obyvatel. Na tyto tři sektory bylo nejvíce požadavků a dotazů zákazníků, uvedl.

Vláda by dnes měla jednat o rozšíření sortimentu maloobchodního prodeje právě o papírenské zboží, dětské oblečení a obuv a spodní prádlo. Premiér Andrej Babiš (ANO) to řekl v neděli v České televizi a doplnil, že předpokládá schválení tohoto bodu.

"Zatímco na hračky nebo oblečení pro dospělé si jde klidně dva měsíce počkat, pastelky, oblečení pro nejmenší nebo ponožky lidé potřebují průběžně. Ne každý si navíc může dovolit k objednávce zboží za 50 korun platit dalších 110 korun poštovného," řekl Prouza. Zmíněné zboží je podle něj obvykle součástí jiného nákupu, neměla by se tak výrazně zvýšit mobilita lidí.

Obchody jsou podle Prouzy bezpečné, limit 15 metrů čtverečních provozní plochy na jednoho zákazníka zajišťuje, že se v prodejnách zákazníci neshlukují, uvedl dále.

Dětské oblečení, spodní prádlo nebo papírenský sortiment do prodeje už před časem vrátily některé potravinářské řetězce. Společnost Tesco na základě opakovaných požadavků zákazníků, které považuje za odůvodněné, nabízí spodní prádlo a ponožky, oblečení a obuv pro děti do sedmi let, papírenské potřeby pro školáky a pro práci z domu, ale třeba také pyžama a župany. Spodní prádlo nebo ponožky jsou dostupné třeba i v hypermarketech Globus.

V České republice od 27. prosince platí nejvyšší stupeň rizika protiepidemického systému PES. Platí zákaz maloobchodního prodeje s výjimkou potravin, drogérií, lékáren, optik, galanterií nebo květinářství. Tyto obchody smějí nabízet jen nezbytné zboží.