Svaz obchodu: Náhrady restauracím pokryjí 30 až 40 pct obratu

Praha - Vládní kompenzace podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy restauratérům pokryjí zhruba 30 až 40 procent obratu. Fatálním selhání vlády je podle něj opomenutí náhrad pro dodavatele do gastronomie. Řekl to dnes ČTK v reakci na nové podpůrné programy, které kabinet připravil v souvislosti s opětovným uzavřením stravovacích provozů od pátku.

Restaurace podle Prouzy nesou náklady koronavirové krize od jara a na rozdíl od jiných odvětví, kterým vláda pomáhala, se o sebe gastronomie musela postarat sama. Restauratéři to podle Prouzy dlouho dokázali přežít díky zákazníkům, kteří svým oblíbeným podnikům zůstali věrní i v těžkých časech.

U dnes představených kompenzací je podle Prouzy třeba počkat na prováděcí dokumenty, v nich se totiž podle něj vždy ukázaly překvapení a lapsusy. "Bereme to tak, že vláda slíbila 100 procent kompenzaci nákladů. Tedy včetně mezd pracovníků, kteří stojí u okénka, energií a podobně. Nákladovost gastronomie je okolo 90 procent," uvedl.

Vláda schválila program COVID gastro, ve kterém na každého zaměstnance a poskytne provozovatelům 400 korun za každý den uzavření od 14. října do 31. prosince. Pro průměrný provoz tento program podle Prouzy představuje kompenzaci asi deset až 15 procent z obratu. S programy Antivirus a COVID nájemné se tak český hospodský dostane na úroveň náhrady zhruba 30 až 40 procent obratu, dodal.

"Přijatá opatření sice jsou výsledkem našeho tlaku a vyjednávání, ale je jasné, že to náklady českého hospodského zdaleka nepokryje, a bude si muset poradit dvakrát tak lépe než německý hospodský," řekl dále Prouza. Současně upozornil na to, že vláda opět do kompenzačního programu nezahrnula dodavatele, kteří jsou podle Prouzy stejně postiženi jako vlastní gastronomické provozy. "Vláda se k nim zcela otočila zády," dodal.

Kromě programu COVID gastro budou moci restauratéři žádat o příspěvek na komerční nájem za čtvrté čtvrtletí.

Stravovací provozy budou muset znovu zavřít od pátku. Občerstvení budou smět prodávat jen přes výdejní okénka. Stejný režim pro ně platil mezi 14. říjnem a 2. prosincem. Nyní mohou mít otevřeno mezi 06:00 a 20:00, kapacitu mohou naplnit na maximálně 50 procent. Gastronomické odvětví podle výzkumné společnosti Nielsen každý den uzavření ztratilo na tržbách 414 milionů korun.