Svaz: Návštěvnost obchodů byla 20 % nad průměrným víkendem roku 2019

Ilustrační foto - Lidé stojí 16. května 2021 ve frontě do sportovního obchodu v centru Olympia v Teplicích. ČTK/Hájek Ondřej

Praha - Víkendová návštěvnost některých prodejen byla podle Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR) zhruba 20 procent nad průměrným víkendem roku 2019. Potvrdilo se tak podle něho, že jsou oblasti, kde on-line nákupy nikdy nenahradí fyzický zážitek v obchodě. Týká se to hlavně oblečení, obuvi, nábytku a vybavení do domácnosti. Přesto si zákazníci své výdaje stále hlídají, utrácejí méně než před koronavirovou krizí. ČTK to dnes řekl prezident SOCR Tomáš Prouza. Návštěvnost nákupních center za minulý týden podle jejich asociace zhruba odpovídala danému období loňského roku, uvedl předseda výkonného výboru Asociace nákupních center ČR Jan Kubíček.

Vyšší návštěvnost zaznamenaly podle Prouzy především prodejny, kam jsou lidé zvyklí jezdit o víkendech. Lokální obchody měly návštěvnost podle něj lehce nižší, z části proto, že si do nich nakupující zašli už v průběhu týdne. "Objem prodejů je o něco menší než počet návštěvníků, je vidět, že lidé jsou stále při utrácení opatrní a něco si rádi koupí, ale utratí méně než před dvěma lety," uvedl Prouza.

Většina lidí, kteří potřebovali už bezprostředně řešit odložené nákupy, tak podle Kubíčka učinili hned v prvních dnech po otevření. "Víkendová návštěvnost proto byla v souladu s očekáváním a kolísala podle typu nákupního centra. V typicky víkendových centrech dosahovala návštěvnost předcovidové úrovně, ostatní centra registrovala mírný pokles čísel v meziročním srovnání," řekl. Ukázalo se tím podle něj, že rozvolnění maloobchodu má na mobilitu lidí minimální vliv a obchodí centra jsou i při jejich téměř plném provozu bezpečným místem.

Určité zboží si lidé podle Prouzy vždy raději vyberou v kamenných prodejnách. Chtějí si ho vyzkoušet nebo se přesvědčit o skutečné velikosti. Důležité pro ně je i vyrazit na nákupy s někým, jehož rady si váží, řekl dále. U sortimentu, jako jsou hračky, elektronika nebo kosmetika, už ale podle Prouzy zůstane vyšší podíl on-line nákupů.

Všechny obchody se po více než čtyřech měsících nuceného uzavření mohly znovu otevřít v pondělí 10. května. Platí v nich limit jednoho zákazníka na 15 metrů čtverečních. Lidé musejí mít zakrytá ústa a nos respirátorem, dodržovat odstupy a před vstupem do prodejen si dezinfikovat ruce. Stravovací zařízení v obchodních centrech mohou prodávat občerstvení jen s sebou, zavřené musejí být dětské koutky či kina.