Svaz měst a obcí nesouhlasí s postupem transformace České pošty, chce jednat

Praha - Svaz měst a obcí ČR (SMO) nesouhlasí s postupem vlády při transformaci České pošty, uvedl. Odmítá, aby výběr 300 rušených poštovních poboček předcházel jednáním se zástupci měst a obcí. O věci chce jednat. Stanovisko SMO dnes ČTK poskytla Alexandra Kocková ze sekce organizace a marketingu svazu.

O plánované transformaci státního podniku, která by zřejmě měla stát víc než osm miliard korun, po středečním jednání vlády informoval ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Finanční model transformace by měl být schválen letos na jaře a celý plán transformace má být hotový do konce letošního června. Na začátku dubna vláda jako první transformační krok bude schvalovat snížení počtu poboček pošty z 3200 na 2900. Vedení podniku pak bude muset rozhodnout, které pošty zruší, a rušení poboček v dubnu projednat se zástupci měst a obcí.

SMO se nelíbí to, že výběr poboček ke zrušení by měl předcházet jednáním se zástupci měst a obcí. "S tímto postupem zásadně nesouhlasíme," uvedl místopředseda SMO a olomoucký primátor Miroslav Žbánek (ANO). Vláda podle něj včas a dostatečně nekomunikuje. "Tak zásadní informaci, jako je rušení poboček poštovního úřadu, se dozvídáme z médií?" podotkl. SMO podle Žbánka vnímá špatnou finanční situaci České pošty, chce se ale podílet na její transformaci, protože starostové mají znalost místního prostředí.

Česká pošta za loňský rok vykáže ztrátu okolo 1,5 miliardy korun a na konci roku jí hrozila insolvence. Výsledkem transformace má být podle vládního plánu v roce 2025 státní podnik provozující pobočkovou síť, který bude poskytovat základní služby definované státem a finanční služby, a akciová společnost nabízející logistické a balíkové služby. Pošta jako celek by v té době neměla být ztrátová. Součástí změn je také zrušení 2269 pracovních pozic od letošního 1. července. Některé z nich jsou neobsazené, pracovníky k propuštění zatím pošta neurčila.