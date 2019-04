Praha - Svaz dovozců automobilů (SDA) dnes oznámí, kolik se v Česku prodalo nových osobních aut a dalších vozidel v letošním prvním čtvrtletí. Poradenská společnost PwC zároveň zveřejní svůj výhled pro český automobilový trh. Loni se prodej osobních vozů za první tři měsíce roku meziročně snížil o 0,3 procenta na 67.873 aut.

PwC v lednové prognóze předpovídala, že v České republice se letos prodá zhruba 265.000 nových osobních aut s možnou odchylkou minus jedno až plus tři procenta. To by mohl být nárůst proti loňskému roku, kdy prodej osobních vozů klesl o 3,7 procenta na 261.437 aut. Zatím rekordní byl v tomto ohledu rok 2017, kdy automobilky v Česku prodaly 271.595 vozů.

Registrací nákladních aut v ČR v loňském prvním čtvrtletí ubylo o dvě procenta na 2287, prodej autobusů meziročně klesl o 7,7 procenta na 179 vozidel. Poptávka po motocyklech se snížila o 23,5 procenta na 2479 strojů.