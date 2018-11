Praha - České republice chybí legislativní rámec pro rozvoj baterií, levné solární a větrné energie. V dnešní tiskové zprávě to uvedl Svaz moderní energetiky. Programový ředitel svazu Martin Sedlák upozornil, že experti z agentury Bloomberg NEF v pondělí představili výhled, v němž předpokládají, že do poloviny 21. století dodá energie z větrných a solárních elektráren až 50 procent světové výroby elektřiny. Rozvoj podle nich umožní především očekávaný pokles cen baterií, které by do roku 2030 měly být levnější až o 66 procent.

"Experti z agentury Bloomberg opět potvrdili očekávané trendy. Budoucnost v energetice patří stále levnějším větrným a solárním elektrárnám, které doplní akumulace energie. Jde o jasný signál také pro Českou republiku, která by měla změnit svou energetickou koncepci a otevřít ji progresivním technologiím. Ty zajistí domácnostem a podnikům komfort čisté a cenově dostupné energie," uvedl dnes Sedlák.

Výhled expertů by podle něj měl být brán v potaz mimo jiné při diskuzích o novele zákona o podporovaných zdrojích energie a energetického zákona, která je v současné době v připomínkovém řízení. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) v ní mimo jiné navrhuje, aby po roce 2021 výrobci energií z obnovitelných zdrojů soutěžili o výši provozní podpory v energetických aukcích. Myšlenkou je to, že stát si určí, kolik chce mít například větrných elektráren, a výrobci budou v aukci soutěžit o to, kdo dokáže dodat do sítě daný objem elektřiny s nejnižší veřejnou podporou.

"MPO sice dalo do návrhu novely zákona o podporovaných zdrojích rámec pro aukce, ve kterých mohou získat podporu nové projekty obnovitelných zdrojů. Ale zcela nepochopitelně vyřadilo nové instalace solárních elektráren, které jsou, jak potvrzuje studie Bloomberg, cenově výhodné. Rozvoji moderní energetiky může také bránit nedostatečně ukotvené podmínky pro rozvoj baterií," uvedl dnes Sedlák. Podotkl, že zpráva Bloomberg přitom připomíná, že právě aukce jsou jedním z klíčových prvků, které pomáhají dosáhnout levné energie z obnovitelných zdrojů. Reakci ministerstva ČTK shání.

Podporu takzvaným zeleným zdrojům vyplácí v ČR od roku 2013 Operátor trhu s elektřinou (OTE) na základě cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu. Předtím ji vypláceli sami distributoři elektřiny. Výše podpory vzrostla ze zhruba miliardy korun v roce 2006 na více než 40 miliard korun v posledních čtyřech letech. Celkem bylo na podporu takzvané zelené energie od roku 2006 do konce loňského roku vyplaceno téměř 300 miliard korun. Navrhované aukce se mají týkat pouze nově postavených zdrojů, stará podpora zůstane zachována.

Návrh novely obsahuje mimo jiné také mechanismus ověření přiměřenosti podpory výroby elektřiny z podporovaných zdrojů energie, takzvané kontroly překompenzace. Princip ověření přiměřenosti podpory je založen na vyhodnocování výnosnosti u projektů uvedených do provozu v období let 2006 až 2015, a to vždy po deseti letech provozu.