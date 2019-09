Svaz chce povinnost nabízet ve veřejném stravování biopotraviny

Praha - Svaz PRO-BIO usiluje o to, aby zákon o veřejných zakázkách přikázal, že by se ve veřejném stravování muselo nabízet určité procento bioproduktů. Podle manažerky svazu Kateřiny Urbánkové by mohlo jít o čtyři až pět procent. Jedná o tom s poslanci. Dřívější snahy o podobné změny na bázi dobrovolnosti se totiž nepodařilo do veřejného stravování promítnout. Urbánková chce také téma přednést Asociaci krajů ČR, uvedla dnes na dotaz ČTK na tiskové konferenci.

"Snažíme se ve spolupráci s některými poslanci dát legislativní návrh, aby v zákoně o veřejných zakázkách byla povinnost dávat nějaké procento biopotravin do veřejného stravování," řekla Urbánková. Řada institucí by podle ní k podobnému kroku ráda přistoupila, ale obává se, aby nešlo o diskriminační kritérium proti jiným dodavatelům. Povinné procento by podle ní mělo být nízké, byla by ráda i za skloubení povinnosti nabízet biopotraviny s regionálními produkty. "Nebavíme se o 30 procentech," dodala. Podle ní není cílem dovážet biopotraviny přes půl světa a pak je dávat dětem ve školách, ale snažit se o bioprodukci výrobků, které čeští farmáři dokážou vyrobit jako je mléko, brambory nebo obiloviny.

O možnost většího rozšíření bioproduktů se snažil předloni i tehdejší ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL). Požádal tehdy všechny hejtmany, aby zvážili podporu zařazování biopotravin a regionálních potravin na jídelníčky kraji zřizovaných škol a školek. Oslovil i ministerstvo zdravotnictví a zdravotní pojišťovny se žádostí, aby využívaly biostravu v nemocnicích. Podle jeho pozdějšího vyjádření se ale nesetkal s reálnou odezvou.

Jak dnes řekl náměstek ministra zemědělství Jindřich Fialka, je podle něj nejprve nutné vytvořit tlak ze strany veřejnosti na poskytovatele stravování, stále se jich ptát na kvalitu a odkud zboží pochází.

Česká spotřeba biopotravin předloni vzrostla o 30,5 procenta, spotřebitelé si koupili zboží za 3,33 miliardy Kč. Nárůst byl nejvyšší od roku 2008. Ministerstvo zemědělství tyto údaje zjistilo z dotazníkového šetření mezi výrobci a distributory biopotravin. V Evropě předloni rostla spotřeba biopotravin o 10,5 procenta. Nejvíce biopotravin čeští konzumenti nakupují v supermarketech a hypermarketech, kde za ně předloni utratili 1,4 miliardy korun.