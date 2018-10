Praha - Letošní úroda brambor podle předsedy Českého bramborářského svazu Miloslava Chlana meziročně klesne o čtvrtinu a bude menší o 175.000 tun. Důvodem je snížení produkčních ploch o 2,3 procenta a především sucho a letní tropické teploty, uvedl na tiskové konferenci Chlan. Celková produkce brambor loni včetně domácností činila 819.712 tun.

"Poté až spotřebitelé vyčerpají tuzemskou úrodu, budou se v ČR prodávat brambory dovozové, což povede k nárůstu ceny. Po novém roce by tak mohla výkupní cena brambor vzrůst na 7,0 Kč/kg, v současnosti činí 4,5 Kč/kg," odhadl předseda svazu. Spotřebitelská cena je nyní 16 Kč/kg, podle odhadu místopředsedy svazu Vlastimila Rasochy by mohla stoupnout o 30 procent.

Podle Chlana je sběr brambor téměř u konce, sklidilo se jich zhruba 80 procent. Jsou přitom regiony, kde byl výnos mírně podprůměrný, jinde klesla úroda o polovinu. Kvalita by přes extrémní sucho měla být podle předsedy na dobré úrovni, v maloobchodu se ale mohou objevit menší hlízy.

Z hlediska úrody jsou na tom podobně i velcí evropští producenti jako Německo, Velká Británie, Belgie nebo Francie, kde byl pokles úrody ještě větší. Podle producentů se tak do ČR letos nebudou dovážet brambory za "dumpingové" ceny, v zahraničí se podle Rasochy prodávají o 30 až 50 procent dráže než v ČR. Stále by tak v ČR měly brambory podle svazu zůstat nejlevnější zeleninou.

Ministerstvo zemědělství (MZe) by podle schválené strategie chtělo, aby do roku 2030 bylo osázeno bramborami celkem 27.000 hektarů půdy, z toho na 21.000 hektarech by mělo jít o brambory konzumní a 6000 hektarů by měly pokrývat brambory na škrob.

Stát pěstování brambor podporuje finančně, kromě přímých plateb na plochu, na které mají nárok všichni zemědělci, také penězi na produkci citlivých komodit. Ročně jde o 135 milionů korun. "V loňském roce tak MZe podpořilo téměř 6000 hektarů brambor pro výrobu škrobu částkou 13.743 Kč/ha a přes 10.000 hektarů konzumních brambor částkou 4777 Kč/ha," uvedlo ministerstvo.

V letošním roce je více peněz v dotačním programu Podpora ozdravování polních a speciálních plodin o 25 milionů korun na celkových 180 milionů korun, v něm můžou producenti brambor žádat až o 25 milionů korun.

Podle Českého statistického úřadu se v předloňském roce snědlo v průměru na osobu 69,1 kilogramu brambor, loni podle odhadu svazu 67 kilogramů.