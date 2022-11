Svatomartinské menu letos významně podraží, zdražily husy i energie

Praha - Zájemci o tradiční svatomartinské menu si letos v restauracích připlatí. Nákupní cena hus je podle provozovatelů restaurací proti loňsku výrazně vyšší. Do zdražení se podle nich promítá také růst cen energií a dalších položek. Některé restaurace hlásí menší zájem lidí o rezervace než loni, a na pátek 11. listopadu proto připraví méně porcí, než dělali dřív, zjistili krajští zpravodajové ČTK.

Nižší poptávku hostů než loni eviduje sokolovská restaurace Steak Bar George, která připravuje svatomartinskou husu již 16. rokem. Letos poprvé podnik přistoupil k tomu, že lidé musí zaplatit rezervační poplatek 300 korun. "Je to hrozné, ale ta husa i to stehno jsou prostě drahé a v dnešní době si nemůžeme dovolit udělat nákup, a když se to neprodá, tak to skladovat," řekl ČTK provozovatel Jiří Vítek.

Výrazný vzestup cen potvrzuje i provozovatel brněnské restaurace Racek Dalibor Beil. "Husí stehna jsou tak drahá, že bych musel hlavní chod dát za 500 korun, a to by si asi nikdo nedal," řekl ČTK. Beil letos připravil jako hlavní chod speciality z husích jater za cenu okolo 230 korun.

Po třech letech přitom mohou lidé chodit do restaurací bez omezení, jaká platila kvůli epidemii koronaviru. "Letos je ale zájem nejslabší, zatím máme rezervace tak na 20 procentech možností," shodl se Beil s manažerem brněnské restaurace Žebětínský dvůr Václavem Živným.

Ne všichni restauratéři ale vyhlížejí nadcházející oslavy svatého Martina s obavou. "Rezervace už evidujeme, zájem je větší, než jsme čekali," řekl ČTK Tomáš Olejník, vedoucí restaurace Masné krámy, kterou provozuje Budějovický Budvar. Menu, jež zahrnuje polévku, čtvrtku husy s knedlíkem, zelím nebo zapečeným jablkem, bude muset podnik meziročně zdražit. "Meziroční navýšení je o 30 až 40 procent, to je enormní," dodal Olejník.

V centru Hradce Králové se cena hlavního chodu tradičního svatomartinského menu, tedy porce husy, se zelím a knedlíky, pohybuje většinou kolem 500 korun. "Proti loňsku jsme museli hlavní chod zdražit o deset až 15 procent," řekl ČTK Denis Lorenc z restaurace Potrefená Husa. Výrazně stouply nejenom ceny energií, ale i samotných hus, dodal. "Vím, že některé restaurace uvažují o nahrazení husy kachnou," uvedla v této souvislosti majitelka hradecké restaurace Černý kůň Renáta Čapková.

Zhruba o polovinu dražší než loni bude letos hlavní chod svatomartinského menu Šámalovy chaty na Nové Louce, která patří k nejznámějším penzionům s restaurací v Jizerských horách. "Snažili jsme se to udělat, aby to bylo ještě nějak snesitelné, ale je to samozřejmě na úkor naší marže," řekl Polák ČTK. Loni si podle něj za pečené husí stehno s variací tří druhů knedlíků a červeným a bílým zelím účtovali 248 korun, letos bude stát 380 korun.

Zatímco restaurace vrchol podzimní gastronomické sezony teprve vyhlížejí, chovatelé hus už mohou bilancovat. Jediný šlechtitelský chov hus v Česku v jihočeském Byňově dodával do restaurací každý rok asi 2000 až 2500 hus. Letos to byl tisíc. "Máme vyprodáno, protože oproti loňsku toho bylo minimum," řekla ČTK vedoucí střediska chovu drůbeže Naďa Hrvolová. Kilogram v živé váze prodávalo Rybářství Nové Hrady, pod nějž chov spadá, za 140 korun, meziročně zdražil o 40 korun.

Tisícovku svatomartinských hus letos vykrmila také farma v Rohozné na Jihlavsku. Přestože cena stoupla o pětinu kvůli vyšším nákladům chovu, jsou už husy vyprodané od začátku října. Zamluvily si je restaurace, obchody i drobní zákazníci, řekl ČTK farmář Josef Tříska. "Kdybychom jich měli jednou tolik, tak je taky prodáme," uvedl.

Nejvíce hus se v Česku sní ve dnech kolem svátku svatého Martina, který připadá na 11. listopadu. V českých chovech se letos narodilo 139.218 housat, což je meziročně o 24 procent méně hlavně kvůli ptačí chřipce, uvedli v pondělí představitelé Agrární komory ČR a Českomoravské drůbežářské unie. Chovatelé podle nich letos zdražili o deset až 20 procent.