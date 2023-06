Švábíková před ME družstev doháněla tréninkové manko po zranění kotníku

Chorzów (Polsko) - Tyčkařka Amálie Švábíková před mistrovstvím Evropy atletických družstev doháněla tréninkové manko po zranění kotníku, který si pochroumala doma na schodech. Bronzová medailistka z halového ME musela deset dní odpočívat a přišla o Odložilův memoriál, což ji přestalo mrzet až při pohledu na vytrvalý déšť na Julisce.

Po vydařené halové sezoně se Švábíkové dařilo i na začátku venkovní sezony, když koncem května na extralize výkonem 461 centimetrů překonala své maximum pod širým nebem. "Byla jsem překvapená, že se mi hned druhým závodem podařilo překonat venkovní osobní rekord," řekla dnes novinářům.

Pak ji přibrzdil nečekaný úraz kotníku. "Pospíchala jsem na trénink. Máme doma kluzké, dřevěné schody. Uklouzla jsem, měla jsem ho pohmožděný. Nic hrozného," vyprávěla. Nepotřebovala fixaci, ani berle. "Léčilo se to klidem. Samozřejmě je to nepříjemné. Připravovali jsme se na Memoriál Josefa Odložila, který jsem kvůli tomu musela odložit," posteskla si.

V první chvíli nesla těžce, že přišla o největší pražský závod, ale pak ji to přešlo. "Na začátku jsem to dost oplakala. Mrzelo mě to, měla jsem tam celou rodinu, závodila mladší ségra, mohly jsme závodit spolu. Když jsem viděla, jaké měly počasí, bylo mi holek líto. O to míň to bolelo, že jsem tam nemohla závodit," uvedla třiadvacetiletá atletka.

Po zranění absolvovala mítink zlaté kategorie Kontinentální tour v Turku, kde skončila šestá výkonem 446 centimetrů. "Očekávala jsem, že předvedu lepší výkon, ale výpadek byl znát. Určitě to mohlo být lepší, kdybych neměla desetidenní výpadek," poznamenala. "Po Turku jsem měla jet ještě na jeden mítink do Francie, ale zrušili jsme to, abych dohnala ztrátu deseti dnů, kdy jsem nemohla trénovat, a abych přitrénovala před mistrovstvím Evropy družstev a Zlatou tretrou," doplnila.

Teď už se cítí dobře. "Přidali jsme dva technické tréninky. Vložili jsme tam rychlost, speciálnější sílu, věřím, že jsem připravená," prohlásila před sobotní soutěží. Ta bude specifická, protože na ME družstev mohou mít atleti ve vertikálních skocích jen čtyři nezdařené pokusy, čtvrtým křížkem pro ně soutěž skončí. "Úplně mi vypadlo, že tohle pravidlo je. Zjistila jsem to až včera na poradě, kdy nám to zdůrazňovali, že máme pouze čtyři křížky. Ale do každého závodu jdu s tím, že je třeba skákat na první pokusy, protože to může rozhodovat o celkovém výsledku. Budu myslet na to, abych vybojovala co nejvíc bodů pro tým, abych nevypadla kvůli čtyřem křížkům," komentovala to Švábíková.

Na Evropských hrách se rozdělují i individuální medaile. Zohledňuje se ale při tom pořadí napříč divizemi, přičemž v té druhé zvítězila Slovinka Tina Šutejová výkonem 470 centimetrů. "To je další pravidlo, které jsme se dozvěděli včera na poradě. Já jsem vůbec nevěděla, že se to bude počítat ze všech divizí. Byli jsme z toho dost zaskočení, ale je třeba s tím počítat. 470 je super výkon, uvidíme, co s holkama předvedeme," dodala Švábíková.

Týmovou soutěž má ráda. "Je to trošičku závazek, protože vás to svazuje, že musíte nějaké body vybojovat. Ale je to závazek jako každý jiný, budu se snažit koncentrovat jako pokaždé. Tlak tam samozřejmě trochu je, ale to je i na velkých individuálních soutěžích," dodala někdejší úspěšná juniorka.