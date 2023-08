Švábíková navzdory nevydařenému finále potvrdila na MS průlom mezi dospělými

Budapešť - Finále mistrovství světa sice nedopadlo podle jejích představ, ale i jedenáctým místem tyčkařka Amálie Švábíková potvrdila, že je pro ni tento rok průlomový. Ve třiadvaceti letech po bronzu na halovém ME poprvé postoupila do finále mistrovství světa. Tam se potýkala s rozběhem, což v rozhovoru s českými novináři přičítala i nervozitě.

Někdejší juniorská mistryně světa si letos vylepšila osobní rekordy v hale i venku. Pod střechou se dostala na 472 centimetrů, nejlepší výkon pod širým nebem má 465 centimetrů z budapešťské kvalifikace. "Konečně se mi podařilo probojovat se mezi seniory. V hale jsem urvala bronzovou medaili, tady jsem postoupila na mistrovství světa. Takže si myslím, že se výkonnost konečně ustálila, že jsem na výškách, na kterých potřebuju být. Teď už je třeba stavět kameny a posouvat to dál," pochvalovala si.

Povedla se jí příprava, měla dobře naběháno. "Síla se ani tak nezměnila, spíš jsme se zaměřovali na dynamiku. To byl další znak, že jsem byla víc dynamická. Ani já sama občas nevím, kde je tak extrémní rozdíl, že najednou skáču o tolik výš," přemítala.

V dnešním finále se zastavila na 450 centimetrech. Při několika pokusech jen podskočila laťku, protože se potýkala s rozběhem. "Najednou jsem byla moc blízko, moc daleko, začala jsem spěchat. Mám kontrolní značku na šest kroků a u ní začínám rozběh zkracovat, aby mi to vyšlo. A jednou jsem začala moc brzo, pak zase později, a to znamenalo, že jsem nedodělávala ty skoky. Ale jsou to cenné zkušenosti do příště, rozběh je třeba vyběhávat a věřím, že to bude dobré," popisovala.

Připustila, že její dnešní boj s rozběhem mohl být daný i tíhou velkého finále. "Sama na sobě nervozitu extrémně nepociťuju, musím říct, že já mám dobrou hlavu. Dokážu se na třetí pokusy vyhecovat. Necítila jsem, že bych byla hodně nervózní, ale v rozběhu jsem dělala spoustu chyb, a to dneska hrálo roli," uvedla.

Byla v jiném rozpoložení než v kvalifikaci. "Myslela jsem, že nebudu nervózní, ale samozřejmě jsem to na sobě trochu cítila. Snažila jsem se být hodně soustředěná, vtahovat do sebe tu atmosféru, ale nenechat se jí pohltit. Mrzí mě, že jsem nepředvedla lepší výkon, protože na to bylo," řekla tyčkařka, kterou na stadionu podporovali blízcí včetně partnera Ondřeje Kopeckého.

Tomu jen těsně unikla účast na MS v desetiboji. "Byl první pod čarou, kterého nedobrali. Už teď víme, že dva kluci nebudou startovat a stejně si do těch bloků neklekne. Mrzí nás to, ale samozřejmě je rád, že tady může být a může na mě koukat," řekla Švábíková. Litovala, že svému fanklubu nepředvedla lepší výsledek. "Ale věřím, že se na mě nezlobí a že spolu ještě nějaké světové finále třeba zažijeme," dodala.