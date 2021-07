Sušárna ovoce na vsetínských Uhliskách je podle výzkumu stará 300 let

Vsetín - Sušárna ovoce na Uhliskách u Vsetína je stará 300 let. Vyplývá to z výzkumu šesti historických sušáren na Vsetínsku, který uskutečnili odborníci z Mendelovy univerzity v Brně ve spolupráci s Muzeem regionu Valašsko. Laboratorní analýza odebraných vzorků ukázala, že dějiny nejstarší z nich sahají až do začátku 18. století, sdělil ČTK mluvčí muzea Jiří Koňařík.

Vědci z brněnské univerzity použili metodu dendrochronologického datování, která dokáže analýzou letokruhů určit stáří dřeva s přesností na jeden rok. Odebrali vzorky trámů ze sušáren ve Vsetíně-Uhliskách, Zděchově, Halenkově a Hošťálkové a podrobili je laboratornímu rozboru. "Zatímco všechny ostatní objekty pocházejí z druhé poloviny 19. až počátku 20. století, stáří sušárny ze vsetínských Uhlisek sahá až do počátku 18. století, takže je zdaleka nejstarší, kterou jsme dosud ve Zlínském kraji datovali," uvedl dendrochronolog univerzity Tomáš Kolář.

Podle historičky muzea Ivany Spitzer Ostřanské lze výsledky interpretovat dvěma způsoby. "Buďto je sušárna opravdu tak stará, nebo na ní bylo použito dřevo z nějaké starší demolice," uvedla Spitzer Ostřanská.

Pokud by platila první varianta, mohlo by podle muzejníků jít o jednu ze 200 sušáren, jejichž existenci zmiňuje zápis v kronice Vsetínského panství z roku 1782. Odborníci ale upozornili, že v minulosti bylo celkem běžné, že se menší hospodářské stavby budovaly stylem 'co dům dal'. "S jistotou víme, že sušárna původně stála někde jinde a roku 1910 ji tady přivezl dědeček současné majitelky. Odkud, to zatím bohužel netušíme," řekla historička.

Muzeum regionu Valašsko se věnuje výzkumu a záchraně historických sušáren ovoce od roku 2016. Letos v květnu využilo nabídky dendrochronologů z Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně, kteří stáří šestice vybraných sušáren v regionu pomohli určit. "Vybrali jsme stavby, o nichž je obtížné dohledat informace například pomocí historických map či písemných pramenů, které se nedochovaly, nebo se v minulosti stěhovaly," uvedla Spitzer Ostřanská.

Historickým sušárnám ovoce bude věnovaná i výstava, která začne 14. září na zámku ve Vsetíně. Muzeum regionu Valašsko u její příležitosti vydá také recenzovanou monografii shrnující poznatky zjištěné letošním výzkumem.