Superobří slalom SP v Kvitfjellu ovládlo trio rakouských lyžařek

Kvitfjell (Norsko) - Superobří slalom Světového poháru v Kvitfjellu ovládly rakouské lyžařky. Vyhrála Nina Ortliebová před Stephanií Venierovou a Franziskou Gritschovou.

Sedmou příčku obsadila Mikaela Shiffrinová, která si v sobotním sjezdu zajistila pátý triumf v celkovém hodnocení SP. Americká hvězda tak stále čeká na 86. vítězství v kariéře a vyrovnání rekordu Švéda Ingemara Stenmarka.

Šestadvacetiletá Ortliebová si připsala druhé vítězství v SP. Jediným dosavadním úspěchem úřadující vicemistryně světa ve sjezdu byl triumf v superobřím slalomu v La Thuile z února 2020.

Venierová ztratila 12 setin, Gritschová zaostala o 38 setin. Rakouské lyžařky opanovaly stupně vítězů v SP poprvé od ledna 2009, kdy obří slalom v Cortině ovládla trojice Kathrin Zettelová, Michaela Kirchgasserová a Elisabeth Görglová.

Pořadí super-G vede před závěrečným závodem za necelé dva týdny v Soldeu Elena Curtoniová s 332 body, šanci na malý glóbus mají vedle italské reprezentantky ještě další čtyři lyžařky: Švýcarka Lara Gurová-Behramiová (313 bodů), Rakušanka Cornelia Hütterová (307), Ragnhild Mowinckelová z Norska (306) a italská obhájkyně Federica Brignoneová (288).

Výsledky SP ve sjezdovém lyžování v Kvitfjellu

Ženy - super-G: 1. Ortliebová 1:29,25, 2. Venierová -0,12, 3. Gritschová (všechny Rak.) -0,38, 4. Goggiaová (It.) -0,69, 5. Aicherová (Něm.) -0,75, 6. Fluryová (Švýc.) -0,88.

Průběžné pořadí super-G (po 7 z 8 závodů): 1. Curtoniová (It.) 332, 2. Gutová-Behramiová (Švýc.) 313, 3. Hütterová (Rak.) 307, 4. Mowinckelová (Nor.) 306, 5. Brignoneová (It.) 288, 6. Shiffrinová (USA) 222.

Průběžné pořadí SP (po 32 z 38 závodů): 1. Shiffrinová 1828, 2. Gutová-Behramiová 1007, 3. Vlhová (SR) 975, 4. Brignoneová 859, 5. Goggiaová 800, 6. Mowinckelová 772, ...53. Dubovská (ČR) 117.