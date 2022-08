Sunak se konzervativcům chlubil odklonem financí z chudých do bohatých měst

Londýn - Britský exministr financí a kandidát na premiéra Rishi Sunak řadovým členům Konzervativní strany minulý týden řekl, že pracoval na přesměrování finančních prostředků z chudých městských oblastí do prosperujících měst. Sunak to prohlásil na videu, které zveřejnil liberální týdeník New Statesman .

Sunak v uniklém videu říká, že labouristé "strkali veškeré finanční prostředky do chudých městských oblastí", což podle něj bylo potřeba zrušit. Dodal, že proto začal pracovat na změnách veřejného financování, aby zajistil, že prosperující města dostanou "finance, které si zaslouží".

Týdeník, který video získal, uvedl, že bylo natočené 29. července na shromáždění s řadovými konzervativci v Kentu.

Podle labouristů je "skandální", že se Sunak "otevřeně chlubí tím, že upravil pravidla tak, aby peníze daňových poplatníků proudily do bohatých toryovských hrabství"."Jsou to naše peníze. Měly by být utraceny spravedlivě a tam, kde jsou nejvíce potřeba - ne použity jako úplatek pro členy Konzervativní strany," prohlásila stínová ministryně pro bydlení z Labouristické strany Lisa Nandyová. Sunak podle ní ukázal svou pravou tvář.

Video se na veřejnosti objevilo ve chvíli, kdy se Sunak snaží dohnat náskok ministryně zahraničí Liz Trussové, která s ním soupeří o funkci lídra konzervativců, a tedy i příštího britského premiéra. Podle průzkumu agentury YouGov má Trussová aktuálně podporu 60 procent konzervativců, zatímco Sunak jen 26 procent.

Sunak a Trussová se nyní ucházejí o přízeň až 200.000 řadových členů Konzervativní strany, jejichž hlasy rozhodnou o tom, kdo z nich se stane příštím předsedou toryů. Vítěz bude oznámen 5. září, kdy premiér Boris Johnson opustí úřad.