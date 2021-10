Summit o cenách energií by měl zohlednit emisní povolenky, řekla Hrdinková

Lucemburk - Česká republika bude usilovat o to, aby se nadcházející summit Evropské unie zabýval i rostoucími cenami emisních povolenek. Česká vláda by chtěla, aby závěry schůzky prezidentů a premiérů zohlednily vliv cen povolenek na současné zdražování energií více, než to ve svých nedávných doporučeních učinila Evropská komise. ČTK to řekla státní tajemnice pro evropské záležitosti Milena Hrdinková před jednáním s kolegy z ostatních unijních zemí. Hrdinková se neobává, že by Česko u komise narazilo s dočasným zrušením daně z přidané hodnoty (DPH) u energií, které v pondělí schválila vláda.

Několikanásobný meziroční růst cen plynu či elektřiny přiměl v posledních týdnech většinu států EU k zásahům, které mají snížit okamžitý dopad zdražování na obyvatele. Skupina zemí včetně Francie, Španělska či Česka požadovala, aby komise předložila plán společných kroků, které by zahrnovaly možnost společných nákupů plynu, budování strategických zásob, reformu trhu s elektřinou či právě omezení nepředvídatelného růstu cen emisních povolenek. Komise však minulý týden zveřejnila plán, který pomíjí poslední dva body, k nimž se část dalších zemí staví skepticky.

Ceny energií budou zásadním tématem čtvrtečního summitu EU a český premiér Andrej Babiš dlouhodobě hovoří o regulaci cen emisních povolenek.

"Budeme apelovat na silnější závěry. Do značné míry je ten problém způsoben i rostoucími cenami ETS (trhu s povolenkami) a tam určitě Evropská unie svoji roli má," řekla před ministerským jednáním v Lucemburku Hrdinková.

Stejně se k požadavkům společných kroků staví Francie, Španělsko či Řecko, naproti tomu třeba Německo, Nizozemsko nebo severské země jsou vůči další regulaci či změnám současných pravidel zdrženlivé.

Komise zemím doporučila také okamžité kroky ke zkrocení cen energií pro obyvatele. Patří mezi ně zejména daňové úlevy či finanční podpora domácností, musí však být dočasné a zacílené na obyvatele ohrožené energetickou chudobou. Česká vláda však v pondělí schválila plošné zrušení 21procentní DPH z energií na listopad a prosinec, které by se mělo v lednu prodloužit pomocí novely zákona. Podle některých expertů může plošné zrušení daně, která je příjmem pro rozpočet EU, u komise narazit.

"Doufám, že najdeme nějakou toleranci, minimálně pokud se jedná o to dočasné opatření," řekla Hrdinková. Členské země již delší dobu vedou debatu o reformě sazeb DPH včetně možnosti dočasně zavést sníženou či nulovou sazbu v podobně nouzových případech.