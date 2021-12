Summit EU žádá posun kolem nelegální migrace

Brusel - Lídři členských zemí EU vyzvali unijní orgány, aby pokročily s iniciativami spojenými s nelegální imigrací včetně návrhu na uvolnění imigračních pravidel kvůli krizi na hranicích s Běloruskem. Nouzový plán Evropské komise by podle závěrů dnešního summitu měli prozkoumat zástupci členských zemí. Evropská rada dále vyzvala k zajištění efektivního vracení migrantů do zemí původu.

Komise na začátku měsíce v souvislosti se zvýšenými počty příchodů z Běloruska navrhla, aby státy unie sousedící s touto zemí mohly prodloužit azylové procedury a výrazně déle držet migranty v detenčních centrech u hranic. Jednodušší by měly také deportace odmítnutých uchazečů. Cílem unijní exekutivy je, aby členské země v souladu s mezinárodním právem pomáhaly běžencům, kteří na to mají nárok.

Summit dnes vyzval Radu EU, aby se těmito "prozatímními" návrhy zabývala. Zatímco Litva se podle eurokomisařky Ylvy Johanssonové postavila k iniciativě vstřícně, Polsko ji minulý týden odmítlo.

"Ve chvíli, kdy máme co do činění s využíváním migrace pro politické cíle, tedy s hybridním ohrožením, máme za to, že jedním z nástrojů boje proti němu je úplné pozastavení azylových procedur," uvedl náměstek polského ministra vnitra Bartosz Grodecki. Jeho vyjádření odkazuje na stanovisko EU, že režim běloruského vůdce Alexandra Lukašenka migranty posílá k unijním hranicím ve snaze destabilizovat evropský blok.

Dnešní unijní summit se migraci věnoval nejen v souvislosti s Běloruskem. Komisi a šéfovi unijní diplomacie Josepu Borrellovi adresoval širší výzvu, aby ve spolupráci s členskými zeměmi bezodkladně zajistili zavedení "nedávných akčních plánů" týkajících se zemí původu migrantů a tranzitních států. Dále lídři volají po urychlených krocích na podporu návratové politiky a po snaze uzavřít nové dohody o vracení migrantů.

Výzva přichází poté, co zářijové výsledky auditu Evropského účetního dvora konstatovaly značné rezervy ve spolupráci s dalšími zeměmi při zajištění návratů migrantů, kteří pobývají v unii nelegálně. Podle auditní zprávy se v uplynulých pěti letech podařilo do zemí původu vrátit jen pětinu lidí, kteří neměli na pobyt v EU nárok.