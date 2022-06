Summit EU recept na ceny energií nenašel, EK do konce léta navrhne reformu

Brusel - Evropská komise do konce léta navrhne možné změny fungování trhu s energiemi včetně oddělení ceny plynu a dalších energií. Po dnešním jednání s prezidenty a premiéry členských zemí věnovaném vysokým cenám energií a omezeným dodávkám ruského plynu to prohlásila předsedkyně komise Ursula von der Leyenová. Unijní lídři jsou v pohledu na reformu energetického trhu i po summitu rozdělení, ačkoli řada z nich volala po větší koordinaci, což se nakonec dostalo i do závěrů vrcholné schůzky.

Po čtvrtečním schválení kandidátského statusu pro Ukrajinu a Moldavsko žádající o vstup do EU se dnes šéfové unijních států věnovali pochmurným vyhlídkám unijní ekonomiky sužované inflací, kterou pohánějí zejména vysoké ceny energií. Lídři před summitem navrhovali různé recepty od společných nákupů plynu po cenové stropy, ke konkrétní shodě však stejně jako v minulosti nedospěli.

Summit v přijatých závěrech pověřil komisi, aby v reakci na "ruské využívání plynu jako zbraně" naléhavě pracovala na "zajištění dodávek energie za dostupné ceny". Komise připravuje systém společných nákupů, které podporuje řada zemí včetně Česka. Kromě toho podle své šéfky do konce léta předloží návrhy reformy energetického trhu, o nichž budou lídři jednat na říjnovém summitu za českého předsednictví.

"Tohle bylo vytvořeno v době, kdy trhu dominovala fosilní paliva," řekla po jednání von der Leyenová s odkazem na současný systém, kdy je cena energií spojena s cenou plynu. To se vzhledem k omezování ruských dodávek a souvisejícímu růstu jeho ceny projevuje na ceně elektřiny. Podle šéfky komise navíc v současnosti začínají stále významnější roli hrát obnovitelné zdroje a EU se snaží od využívání plynu upouštět, což ospravedlňuje reformu určování cen. Po té dlouhodobě volají zejména jihoevropské země či Francie, další skupina států v čele s Německem byla však dosud proti.

Německý kancléř Olaf Scholz dnes prohlásil, že v otázce možného nedostatku plynu kvůli ruskému omezování dodávek preferuje celounijní spolupráci. Zároveň odmítl spekulovat, zda Moskvou ohlášená červencová údržba plynovodu Nord Stream 1 může znamenat trvalé ukončení dodávek. Zásadní podle něj je, aby se země připravily na všechny možné varianty.