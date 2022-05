Šumavský národní park vrací na povrch země potoky dříve svedené do trubek

Šumavský národní park vrátil na povrch země několik potoků svedených dřív do trubek. Jde o součást projektu Life for Mires - Život pro mokřady, který má mimo jiné pomoci k zadržování vody v krajině. Na snímku z 24. května 2022 je lokalita nad Mrtvým luhem, která se nachází pod Dobrou na Prachaticku.

Dobrá (Prachaticko) - Šumavský národní park vrátil na povrch země několik potoků svedených dřív do trubek. Jde o součást projektu Life for Mires - Život pro mokřady, který má mimo jiné pomoci k zadržování vody v krajině. Novinářům to řekla vedoucí projektu Iva Bufková. Některé potoky byly tzv. zatrubněné až 60 let, když byly pod zem za minulého režimu svedeny kvůli tehdejší zemědělské politice.

"Vracíme je (potoky) do podoby, která je přírodní, aby fungovaly, aby byly mělké a vlnily se krajinou. Je to velmi důležité pro zadržování vody, která se pak může v krajině lehce rozlít, zasakuje se a doplňuje zásoby podzemní vody. Navíc tyto potoky tlumí případné povodňové vlny," uvedla Bufková.

Dodala, že některé potoky tekly až tři metry pod povrchem země. Navíc většina z nich byla rovná a voda v nich tekla velkou rychlostí. "Pak se potká na nějakém místě, kde napáchá velké škody. Tím, že ty potoky vytáhneme nahoru, zvlníme je, tak celý ten postup vody zpomalíme," řekla Bufková.

Vzniká tím také větší množství zamokřených míst. Tyto lokality pak bývají velmi atraktivní pro chráněné druhy ptáků nebo jiných živočichů. "Potoční a říční nivy jsou důležité pro zdravou a dobře fungující krajinu," řekla Bufková.

Projekt Life for Mires začal koncem roku 2018 a trvá šest let. V plánu je obnovit 47 rašelinišť a pramenišť s plochou 2059 hektarů, čtyři lokality jsou v Bavorském lese. Projekt za 150 milionů Kč podporuje evropský program LIFE a ministerstvo životního prostředí. Mokřady na Šumavě byly do konce 80. let 20. století odvodňovány a vysušovány kvůli vyšší produkci dřeva a zesílení zemědělského hospodaření, v posledních letech i kvůli počasí. Po dokončení projektu v prosinci 2024 se zvýší hladina podzemní vody na úroveň blízkou stavu před odvodněním.

Česká republika v posledních letech eviduje řadu míst, které jsou dlouhodobě extrémně suché. "V porovnáním s jinými lokalitami je na tom Šumava velmi dobře. Ale i zde jsou hodně odvodněná území, proto děláme revitalizace přírodních toků," uvedla Bufková.