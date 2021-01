SÚKL: Povolení vakcíny Astra Zeneca může být do konce ledna

Praha/Amsterodam - Rozhodnutí o vakcíně proti covidu-19 od firmy Astra Zeneca, která dnes podala žádost o registraci k Evropské agentuře pro léčivé přípravky (EMA), by podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) mohlo být vydáno do konce ledna. Podle harmonogramu z vakcinační strategie počítá Česko už v únoru s dodávkou 200.000 dávek, do konce roku pak se třemi miliony. Spolu s vakcínou od Pfizer/BioNTech, kterou ale nemohou kvůli podmínkám skladování očkovat lékaři v běžných ordinacích, tvoří většinu letos naplánovaných dodávek.

"Díky tomu, že je s vakcínou spojen snadnější způsob zacházení a uchovávání, se očkování stane dostupnějším. Je to další krok k tomu, abychom se mohli vrátit k běžnému životu," uvedla k tomu ředitelka SÚKL Irena Storová.

Pokud bude vakcína schválena, bude třetí povolenou pro evropský trh. U první vakcíny od firem Pfizer a BioNTech schválila EMA a EK podmínečné použití loni 21. prosince a do Česka očkovací látka dorazila o pět dní později. U druhé od společnosti Moderna to bylo 6. ledna a první dodávka dorazila do ČR dnes. Farmaceutické firmy vyrábějí dávky vakcíny ještě před jejím definitivním schválením, aby je pak mohly na základě objednávek rychleji dodávat do konkrétních zemí.

Podle harmonogramu má v lednu do ČR dorazit 277.875 dávek vakcíny od firmy Pfizer BioNTech, při získání šesti dávek z lahvičky jde o více než 330.000. Od firmy Moderna mělo dorazit podle původních objednávek 80.000 dávek, prozatím je přislíbeno 20.000 dávek. Prvních 8400 dorazilo do ČR dnes.

V únoru se předpokládá zhruba 360.000 až 433.000 dávek od Pfizer/BioNTech, prozatím 80.000 dávek od firmy Moderna a 200.000 dávek od Astra Zeneca. V březnu vakcinační strategie počítá s 400.000, v dubnu 500.000 a v květnu 900.000. Do konce roku by mělo jít o více než tři miliony dávek.

Evropská komise uzavřela loni smlouvu s firmou Astra Zeneca jako s prvním z výrobců. Odborníci se domnívali, že k registraci dospěje nejdříve, navíc má ze všech objednaných nejnižší cenu. Zatímco od Astry Zenecy stojí EU 1,78 eura (asi 46 korun), od Pfizeru 12 eur (314 korun) a od Moderny 18 dolarů (asi 385 korun). Stejně jako konsorcium firem Pfizer/BioNTech nabízí Astra Zeneca Evropské komisi další navýšení dodávek.

Vakcína Astra Zeneca, kterou se už očkuje například v Británii, je rekombinantní očkovací látkou, která je vyrobena na základě viru, který způsobuje nachlazení u šimpanzů. Podává se ve dvou dávkách, mezi jejich aplikacemi by měl být rozestup 28 dní. Skladuje se při teplotách dva až osm stupňů Celsia a v těchto podmínkách má roční trvanlivost. Její účinnost je podle klinických studií 70 procent, při druhé dávce má mít až 90 procent, studie ale zatím nebyly dokončeny.

Do konce letošního roku má ČR objednáno 6,8 milionu až 7,3 milionu dávek vakcíny podle počtu dávek získaných z jedné lahvičky od Pfizer/BioNTech. Z nich tři miliony jsou prozatím od firmy Astra Zeneca a 2,7 až 3,3 milionu od Pfizer/BioNTech. U většiny výrobců je třeba aplikovat dvě dávky.