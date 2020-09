SÚKL: Pošta porušila požadavky při dodání roušek seniorům

Doručovatelka České pošty vkládá do schránek balíčky s rouškami a respirátory pro seniory nad 60 let na snímku pořízeném 15. září 2020 v Praze.

Praha - Česká pošta podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) porušila při rozesílání respirátorů a roušek seniorům zákonné požadavky na distribuci a technické normy zdravotnických prostředků. SÚKL o tom informoval v tiskové zprávě. Pošta musí do tří dnů přijmout nezbytná nápravná a preventivní opatření, uvedl ústav. Podnik se hájí, že do přepravy převzal ochranné pomůcky, nikoli zdravotnický materiál. To mají jasně dokazovat i předávací protokoly, které má pošta k dispozici. Z tohoto pohledu neměla kontrola ze strany SÚKL začít, protože ústav není oprávněný ochranné pomůcky kontrolovat, řekl ČTK mluvčí pošty Matyáš Vitík.

"Zdůrazňuji, že výzva je určena České poště, nikoliv občanům, kteří zásilky obdrželi. Je to tedy nyní pošta, která musí konat a vymyslet způsob, jak odvrátit existenci faktického rizika možného ohrožení zdraví milionů uživatelů," sdělila ředitelka SÚKL Irena Storová.

Lékový ústav na poště provedl kontrolu. Výrobky podle něj naplňují zákonnou definici zdravotnického prostředku a sami výrobci je tak označují. Nesmí proto být distribuované při porušení originálního obalu nebo bez informací od výrobce.

Česká pošta je podle Vitíka logistickou firmou, která na základě konkrétních objednávek distribuuje sortiment, jako jsou předvolební materiály, letáky obchodních řetězců a podobně. V případě roušek a respirátorů pro občany starší 60 let převzala do přepravy ochranné pomůcky, nikoli zdravotnický materiál.

Pět roušek, které pošta posílala v obálce, bylo vyňato z větších balení o 50 kusech. Respirátor zase neměl informace v češtině a podle SÚKL nenesou správné označení shody s evropskými normami CE. Písmena CE na respirátoru sice jsou, podle vysvětlení serveru Kverulant jde o značku China Export, která je jen velmi podobná. Špatně označená podle ústavu je také norma EN 14385 stanovující požadavky na stacionární zdroje znečištění ovzduší.

SÚKL od pošty čeká informace o přijatých opatřeních, způsobu a harmonogramu jejich realizace musí pošta do tří pracovních dnů. Ústav uvedl, že tyto dílčí závěry vydal ještě před dokončením samotné kontroly. "Jedná se o standardní krok v situacích, kdy hrozí riziko z prodlení a negativní zdravotní následky uživatelů daných výrobků," píše se v tiskové zprávě.

"Dnes, v pondělí 21. září, kdy SÚKL vyzval Českou poštu k nápravě, je veškerý materiál roznesen všem adresátům. Česká pošta tuto vícestupňovou akci s výraznými časovými a personálními nároky zvládla bez problémů. Pokud opět dostane od státu zadání, aby distribuovala další ochranné pomůcky, jako logistická firma se tohoto úkolu opět zhostí. Oficiální vyjádření SÚKL právně analyzujeme, poté jej od nás obdrží," dodal Vitík.

Česká pošta minulý týden roznesla téměř třem milionům lidí starších 60 let do schránek zásilky s rouškami a respirátorem. O rozdávání roušek starším lidem rozhodla vláda. Distribuce vyšla na zhruba 15 milionů korun.