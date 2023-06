Suchopárek: Šampionát pro nás nekončí, zápas s Anglií musí hráče motivovat

Batumi (Gruzie) - Trenér Jan Suchopárek si v žádném případě nemyslí, že by pro české fotbalisty do 21 let po úvodní prohře 0:2 s Anglií mistrovství Evropy skončilo. Myslí si, že hráče musí zápas motivovat do další práce díky vyrovnanému výkonu s favoritem.

"Lvíčata" se v neděli utkají s Německem, které proti Izraeli (1:1) neproměnilo dvě penalty a nevyužilo poločas trvající přesilovku. Skupinu Češi zakončí příští středu s Izraelem.

"Šampionát pro nás určitě nekončí a věřím, že v dalších zápasech branky vstřelíme. První poločas ukázal, že připravenost hráčů je dobrá, ale rozhodují vstřelené branky. A ty jsme nedali," citoval Suchopárka web Fotbalové asociace ČR (FAČR) z tiskové konference.

Češi si v úvodním dějství vytvořili několik šancí, žádnou však neproměnili. "Hráče takový zápas musí motivovat, protože si dokázali, především v prvním poločase, že jednoho z favoritů celého turnaje dokázali potrápit a vytvořit si daleko větší příležitosti než v předchozích dvou vzájemných zápasech dohromady. Ale branky patří k fotbalu a rozhodují. My jsme je nedali, ale v dalších dvou zápasech je dáme a uvidíme, jak se to vyvrbí," uvedl vicemistr Evropy z roku 1996.

Anglie vstřelila obě branky po změně stran a "Lvíčata" zdolala počtvrté za sebou. Dvakrát proti nim uspěla i v kvalifikaci. "Bohužel na začátku druhého poločasu, stejně jako v posledním utkání proti Anglii, jsme inkasovali a ta branka výrazně změnila průběh utkání. Naše aktivita tím utrpěla, navíc jsme nedokázali zužitkovat ani tu jedinou příležitost v druhém poločase," konstatoval Suchopárek.