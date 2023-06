Suchopárek připustil, že zápas asi prokoučoval, Euro označil za neúspěšné

Kutaisi (Gruzie) - Trenér české fotbalové jednadvacítky Jan Suchopárek připustil, že závěrečný zápas skupiny na mistrovství Evropy proti Izraeli asi prokoučoval tím, že v úvodu nenasadil některé hráče. Mladíci v Kutaisi utrpěli porážku 0:1 a neprošli do čtvrtfinále, kam by je poslal i nerozhodný výsledek. Suchopárek kvůli tomu považoval vystoupení na šampionátu za neúspěch.

"Z mého pohledu jsem ten zápas asi prokaučoval. Snažil jsem se pošetřit hráče, které bychom potřebovali pro další utkání. Bohužel se to nepovedlo a vývoj utkání ani příliš neumožňoval tyto hráče do zápasu dát. Museli jsme brzy vystřídat Martina Vitíka kvůli zranění," citoval web FAČR Suchopárka z tiskové konference.

Na rozdíl od prvních dvou zápasů s favority Anglií a Německem se "Lvíčata" proti Izraeli téměř nedostávala do šancí. "Řekl bych, že v předcházejícím zápase s Německem, ale i v tom s Anglií jsme si brankové příležitosti vytvářeli. Proti Izraeli jsme ale prakticky neměli šanci a řešení situací a příprava střeleckých příležitostí kolem pokutového území nám hrozně trvala. Předchozí dva zápasy jsme určitě hráli lépe, utkání s Izraelem z různých důvodů dobré nebylo," řekl Suchopárek.

Jeho svěřenci se rozloučili s turnajem v Gruzii a Rumunsku s bilancí dvou porážek a jednoho vítězství. Na úvod šampionátu podlehli Anglii 0:2, poté zdolali obhájce titulu Němce 2:1, dnešní klíčový souboj o postup jim ale nevyšel. Jednadvacítka tak nevyužila velkou šanci na první účast ve vyřazovací fázi Eura po 12 letech.

"Šampionát bych hodnotil jako neúspěšný. Postup ze skupiny byl na dosah. V prvním zápase s Anglií jsme odehráli nadstandardně kvalitní první poločas, bohužel jsme nedali branky. V druhém utkání s Německem jsme potřebovali mužstvo rozmělnit a měli jsme alternativy na oživení sestavy v průběhu zápasu. Vstřelili jsme dvě branky, ale v závěru jsme měli štěstí a díky výborným individuálním výkonům jsme ho dotáhli do vítězného konce. Poslední zápas ukázal, že jakmile máme jít kvalitou a rozehrávkou přes určité hráče, tak to nestačí na soupeře, který je dobře organizovaný," řekl Suchopárek.

"Všichni samozřejmě řeknou, proč jste nehráli stejně jako v předchozích dvou zápasech. Ale bylo to dané tím, že hráči byli unavení a někteří měli žluté karty. Měli jsme šanci postoupit. Kdyby se to povedlo, hráli bychom čtvrtfinále proti domácím, ale neměli bychom třeba k dispozici některé hráče. I z toho důvodu jsme to udělali tímto způsobem. Je to moje rozhodnutí, moje zodpovědnost a beru to na sebe. Zažili jsme zajímavý šampionát a věřím, že příště budeme lepší," dodal bývalý reprezentační obránce.

Nemyslí si, že hráči měli až moc v hlavách, že jim stačí remíza. "Kluci to říkají v kabině, ale já si to tolik nemyslím. Česká mentalita není v tom, že se bojíte. To bychom neměli takové bojovníky, jako byl Žižka a jiní bojovníci za svobodu a právo. Je to o tom, že si nevěříte, protože nemáte takové zkušenosti s takovými turnaji a konkurencí. Hráči se spokojí s tím, že mají nadstandardní podmínky v klubech, ale cítím, že pokud po nich chceme zdokonalování se v některých věcech, nedělají to na 100 procent. Konkurence by je k tomu určitě donutila," uvedl Suchopárek.