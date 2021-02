Štybar: Cítím se dobře, ale nevím, co od sebe mohu čekat

Ostende (Belgie) - Trojnásobný světový šampion Zdeněk Štybar, který se v neděli po dlouhých sedmi letech představí na mistrovství světa v cyklokrosu, připustil, že se v něm mísí různé pocity. I když se cítí být v dobré pohodě díky absolvované přípravě na silniční sezonu, netuší, co od sebe může v belgickém Ostende očekávat v terénu.

"Cítím se dobře, připravuju se na jaro na silnici a už mám něco odtrénováno. Ten terén tady je hodně specifický, takže se nechám překvapit, co mi ukáže samotný závod. Vůbec nevím, co od sebe můžu čekat," připustil Štybar v rozhovoru pro server mtbs.cz.

Krosová forma se mu těžko posuzuje i proto, že na rozdíl od minulých let, kdy absolvoval během zimní přípravy pro zpestření závody v terénu, tentokrát nejel v sezoně ani jeden cyklokros.

"Budu startovat zezadu a ten nájezd do terénu je hodně krátký. Otázkou je, kam se zvládnu během prvního kola dostat. Od toho se bude všechno odvíjet. Ale pojedu nadoraz od začátku do konce, nechám tam všechno a doufám, že se porvu o co nejlepší výsledek," uvedl Štybar.

Zásadní roli při jeho rozhodnutí sehrálo místo konání šampionátu. "Jinak bych nejel. Ale tento týden to vyšlo tak, že jsem v Belgii, potřebuju otestovat nový materiál na klasiky, takže do sebe všechno zapadá," vysvětlil, proč se rozhodl k překvapivému návratu.

Přestože Štybarova vášeň pro cyklokros je dobře známá, reakce v jeho stáji Deceuninck-Quick-Step byly různé. "Někdo říkal, ať jedu, jiný ať nejezdím. Ale Patrick Lefevere proti tomu nic neměl a de facto to rozhodl on. Jsem rád, že můžu po letech na mistrovství světa startovat," zmínil šéfa týmu.

Obtížná trať, z níž třetina vede v písku, by měla Štybarovi sedět. "Byl jsem tam ve čtvrtek a je to hodně náročné... Hlavně ty úseky na písku. Do první části člověk vletí skoro v padesátce, ale na konci druhé pasáže už je to fakt těžké," přiblížil. "Nejel jsem v tom snad deset let... Technika se trochu vypařila," doplnil.

Klíčem k úspěchu při jízdě v písku není podle jeho názoru rozhodně jen hrubá síla. "Velkou roli hraje technika a taky třeba to, jak jsou nahuštěné galusky, protože písek je hodně o galuskách. Důležité je, aby tam člověk přijel co nejvíc odpočatý a na těch úsecích mimo zkusil v rámci možností trochu pošetřit síly," uvedl Štybar.

Předpokládá, že otevřený může být boj pouze o bronz. Za jasné favority považuje Mathieua van der Poela z Nizozemska a Belgičana Wouta van Aerta. "Podle mě je vyloučené, aby titul získal někdo jiný. Ti dva jsou jinde. Absolutně odskočeni od všech ostatních," řekl Štybar.