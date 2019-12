Štvrtecký byl ve sprintu biatlonistů 16., vylepšil si maximum

Praha - Nejlepším Čechem ve sprintu biatlonistů ve francouzském Le Grand-Bornard byl Jakub Štvrtecký, který si 16. místem vylepšil maximum ve Světovém poháru. Dvacetiletý reprezentant díky bezchybné střelbě nechal za sebou o sedm desetin sekundy a jednu pozici stříbrného olympijského medailistu Michala Krčmáře.

Závod vyhrál předloňský mistr světa ve sprintu Benedikt Doll z Německa. Vítěz předchozích dvou sprintů a lídr SP Johannes Thingnes Bö doplatil na dvě trestná kola, kvůli nimž navzdory jasně nejrychlejšímu běžeckému času obsadil čtvrtou příčku. Na vítězného Dolla ztratil 14,8 sekundy. Vedle německého reprezentanta ho porazili další dva závodníci s čistou střelbou - starší bratr Tarjei Bö a domácí Quentin Fillon Maillet.

Štvrtecký v této sezoně Světového poháru pravidelně boduje. Jeho nejlepším výsledkem byla zatím 29. příčka z minulého týdne v Hochfilzenu, kdy ve sprintu třikrát minul.

Tentokrát byl na střelnici neomylný, ale neběžel tak rychle jako v Rakousku. "Na trati mi to dneska moc netáhlo. Od rána jsem se úplně necítil a pak se to projevilo v tom závodě," řekl České televizi biatlonista, který měl až 33. běžecký čas.

Krčmář, který byl při absenci Ondřeje Moravce a Michala Šlesingra nejzkušenějším českým reprezentantem v dnešním závodě, byl o 17,4 sekundy rychlejší. Na střelnici ale jednou minul a obsadil 17. příčku.

Z českých reprezentantů bodoval ještě Adam Václavík, který se zařadil na 37. pozici. Junior Vítězslav Hornig při debutu v elitním seriálu udělal dvě chyby a skončil na 71. místě.

Závody ve Francii budou pokračovat pátečním sprintem žen, který začne ve 14:15.

SP v biatlonu v Le Grand-Bornand:

Muži - sprint 10 km: 1. Doll (Něm.) 23:22,1 (0 tr. okruhů), 2. T. Bö (Nor.) -9,4 (0), 3. Fillon Maillet (Fr.) -11,3 (0), 4. J. T. Bö -14,8 (2), 5. Bjöntegaard -15,0 (0), 6. Dale (všichni Nor.) -26,7 (0), 7. Windisch (It.) -28,0, 8. Desthieux (Fr.) -36,4 (1), 9. Hofer (It.) -37,1 (1), 10. Eberhard (Rak.) -40,5 (2), ...16. Štvrtecký -58,8 (0), 17. Krčmář -59,5 (1), 37. Václavík -1:31,3 (1), 71. Hornig (všichni ČR) -2:35,8 (2).

Průběžné pořadí SP (po 5 z 24 závodů): 1. J. T. Bö 254, 2. T. Bö 222, 3. Desthieux 209, 4. Loginov (Rus.) 207, 5. M. Fourcade (Fr.) 191, 6. Fillon Maillet 184, ...21. Krčmář 74, 31. Štvrtecký 48, 39. Moravec (ČR) 33, 51. Václavík 19, 64. Šlesingr (ČR) 6.