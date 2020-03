Štvanický turnaj měl nový termín, kvůli koronaviru letos nebude

Praha - Na pražské Štvanici se kvůli pandemii koronaviru letos neodehraje tenisový challenger mužů a ženská soutěž ITF. Turnaj I. ČLTK Prague Open 2020 měl v novém termínu začátkem května slavit 20. výročí.

"Našli jsme nové atraktivnější datum, které se nám líbilo z hlediska možnosti mít kvalitní startovní pole a potkalo nás tohle. Vstoupilo do toho něco vyššího a pro letošek je turnaj zrušen," řekl ČTK ředitel turnaje mužů Vladislav Šavrda.

Pořadatelé turnaj odvolali, jelikož tenisová sezona je kvůli nemoci COVID-19 přerušena zatím do 7. června. Ve společném prohlášení to ve středu oznámily mužská asociace ATP, ženská WTA Tour a mezinárodní federace ITF.

Štvanický turnaj mužů a žen se v minulosti konal v posledním červencovém týdnu - o prázdninách a v době, kdy je většina hráčů na amerických betonech. Proto pořadatelé usilovali o nový termín, který i díky navýšení dotace challengeru mužů na 90 tisíc eur bez problémů dostali. "ATP na to hladce kývlo," řekl Šavrda.

Vrátit se tak I. ČLTK Prague Open by Moneta Money Bank měl do květnového termínu, v kterém se dříve hrával. Letos měl termín od 4. do 10. května. Ve stejné době měl být jen velký turnajů mužů a žen v Madridu. "Což dávalo šanci na dobrou startovní listinu, ale počkáme si do příštího roku," řekl Šavrda.

Turnaj žen, který pořádá Tennis Arena, měl mít dotaci 60 tisíc dolarů. Loni zde hrála finále Denisa Allertová, v roce 2017 porazila v boji o titul Markéta Vondroušová Karolínu Muchovou, v současnosti hráčky světové třicítky.

Na Štvanici současné turnaje začaly před 19 lety challengerem mužů s dotací 25 tisíc dolarů. V letech 2005 až 2010 se zde hrával turnaj WTA. Pak byl buď challenger, nebo akce ITF a před čtyřmi lety se vrátil model akce složené z challengeru mužů a turnaje ITF žen. "Týden je naplněný, je více zápasů a každý si vybere, co má rád," uvedl Šavrda.

Česká tenisová scéna přišla o další vrcholný turnaj. Začátkem týdne byl odvolán turnaj WTA Prague Open, který měla organizovat společnost Česká sportovní na přelomu dubna a května ve Stromovce.