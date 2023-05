Studie: V Česku je 223.000 investičních bytů

Praha - V Česku je 223.000 investičních bytů, které vlastní 71.000 lidí. Jedná se zhruba o deset procent všech bytů v České republice, zbytek lidé využívají pro vlastní bydlení. Vyplývá to ze studie společnosti Dataligence, kterou zpracovala ve spolupráci s Asociací nájemního bydlení. Nejvíce investičních bytů je podle ní v Praze a Středočeském kraji.

"V analýze jsme se věnovali především fyzickým osobám, které vlastní alespoň tři bytové jednotky," uvedl ředitel Dataligence Milan Roček.

Alespoň tři bytové jednotky v České republice vlastní zhruba 34.500 fyzických osob, dohromady je to tedy asi 115.000 bytů určených k pronájmu. Zhruba 63.000 bytů k pronájmu poskytují podle analýzy fyzické osoby, které vlastní dvě bytové jednotky. A přes 46.000 bytů pak pronajímá asi 4300 lidí, kteří vlastní bytové domy. Nejvíce investičních bytů je v Praze. Podle Ročka kvůli tomu, že jde o nejbohatší region. Bytová družstva vlastní v Česku zhruba 152.000 bytů. Přes 300 měst vlastní asi 16.000 bytů.

V České republice je podle studie dohromady asi 4,4 milionu jednotek k bydlení. Zhruba dva miliony jsou v rodinných domech, většinu pak tvoří jednotky v bytových domech, zhruba 2,4 milionu. U zhruba 1,9 milionu z nich lze určit vlastníky jednotlivých bytů, zbytek je evidován jako celek, což je například případ bytových družstev. Studie pracuje s daty z katastru nemovitostí.

Podle Ročka byty pronajímané fyzickými osobami suplují chybějící nabídku státu a obcí. "Dnes se mluví o potřebě nájemního bydlení, ale stát zapomněl na jednu drobnost. Aby se mohlo v nájemním bydlení bydlet, tak ho musí někdo nabízet. Za posledních 20 let v Česku vznikla přirozená nabídka soukromých investorů, která nahradila to, čeho se obce zbavily v rámci privatizace a co se nám teď bude těžce doplňovat," řekl.

Podle studie je v posledních pěti letech roční nárůst bytových jednotek zhruba 33.000, z čehož je 18.000 v rodinných domech a 15.000 v bytových domech.

Nyní v Česku zhruba 80 procent lidí žije ve vlastním, zbytek v podnájmu. "Nájemní bydlení převáží, až se v Česku postaví další milion bytů, což může trvat třeba 40 let. Takže v dalších dekádách bude stále převažovat vlastnické bydlení," řekl Roček.

Podle Asociace nájemního bydlení o bydlení v nájmu zájem roste, a to třeba kvůli vysokým úrokovým sazbám. Podle viceprezidenta asociace Tomáše Kašpara je nájemní bydlení stále dostupné. Dodal, že může být v budoucnu nedostatek bytů k pronájmu.

"Například proto, že se nestaví. Považuji právě nájemní bydlení v Česku za cestu, kterou by se i stát ve své podpoře měl vydat," uvedl. Podle Kašpara jsou soukromí vlastníci bytových jednotek nezanedbatelnou částí trhu, proto je chce asociace sdružit do nové Platformy individuálních pronajímatelů. Ta by jim měla poskytnout například aktualizované právní dokumenty či poradenství v daňových záležitostech.