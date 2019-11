Studie: Skoro pětina dětí hraje na počítači přes 4 hodiny denně

Praha - Celkem 17 procent dětí a mladých od 11 do 19 let v Česku tráví hraním digitálních her čtyři a víc hodin denně. Závislost na hraní pak hrozí skoro čtyřem procentům žáků, učňů, středoškoláků a gymnazistů. Ukázala to studie týmu expertů Univerzity Palackého v Olomouci, do níž se v minulém školním roce zapojilo 3950 dětí a mladých od 11 do 19 let ze základních a středních škol, učilišť a gymnázií. Výsledky zveřejnilo Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti.

"Průměrný český adolescent hraje digitální hry v pracovní den zhruba 1,60 hodiny a o víkendu přibližně o necelou hodinu více, tedy 2,37 hodiny," uvedlo ve zprávě o studii monitorovací středisko. Zatímco chlapci mají nejraději "střílečky", akční hry a závodění, dívky nejvíc baví simulátory života, akční hry a pak puzzle a webové on-line hry.

Zahraniční vědci zmiňují jako rizikovou dobu pro vznik závislosti víc než dvě hodiny na internetu denně. Tolik času tráví hraním digitálních her víc než třetina dětí a mladých od 11 do 19 let. Dvě až čtyři hodiny každý den hraje pětina, čtyři až šest hodin skoro desetina a přes šest hodin téměř osm procent dotázaných.

Případnou závislost hodnotili experti podle devíti kritérií. Mezi ně patří třeba ztráta zájmu o jinou zábavu a koníčky, ztráta přátel, neúspěšná snaha hraní omezit, odvykací příznaky bez hraní či klamání rodičů. Pokud platí pět z devíti položek, hrozí závislost. Týkalo se to 3,7 procenta dětí a mladých.

"Ukazuje se, že přibližně každý třicátý adolescent má již závažné problémy s hraním počítačových her. Jedná se o jedince, kteří často lžou ohledně času, který tráví hraním, jsou nadmíru zaujatí hraním počítačových her, nebo se snaží hraním utéct od problémů, ulevit si od špatné nálady nebo nepříjemných emocí," uvádí zpráva.

Závislost hrozí častěji chlapcům a také mladším dětem. Problémy s ní mělo šest procent všech hochů a 1,5 procenta dívek. Na základních školách to bylo ale 11 procent chlapců a 2,3 procenta dívek. Hraní nezvládalo každé třinácté dítě ve věku 12 let.

Nejvíc hráli žáci základních škol, nejméně gymnazisté. Podle expertů může být důvodem to, že mladší děti mají méně výuky a víc času. Také "tlak na začlenění se do skupiny vrstevníků" je v jejich věku silný. Prevence by tedy měla mířit už na mladší školáky, doporučují odborníci.

Rostoucí počet dětí a mladých se závislostí na hraní či sociálních sítích zmínila i národní protidrogová koordinátorka Jarmila Vedralová. "Bohužel to musím potvrdit. Nedávno začaly vznikat dětské adiktologické ambulance (pro léčbu závislostí). Velká část klientů přichází právě s problémem kvůli závislostnímu chování při užívání počítačů, tabletů, mobilů. Řešil se případ dítěte, které strávilo denně na počítači osm až 12 hodin," řekla.

Dodala, že dlouhá doba strávená hraním se podepisuje i na zdraví dětí. Trpívají nedostatkem spánku, úzkostmi i depresemi a také tloustnou. Podle studie nadváhu měli ti, kteří hráli v průměru dvě a půl hodiny denně. Obezitu odborníci prokázali u hráčů, kteří u počítače či tabletu byli v průměru přes tři a půl hodiny denně.

Vláda by měla brzy projednávat návrh plánu s opatřeními proti závislostem do roku 2021. Podle Vedralové se materiál zaměří i na děti. Posílit by se měla osvěta, informovanost rodičů či prevence, řekla koordinátorka.