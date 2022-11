Studie: Rostlinná strava může snížit riziko rakoviny střev u mužů o 22 procent

Londýn/Washington - Konzumace rostlinné stravy bohaté na zeleninu, celozrnné výrobky, ořechy a luštěniny může u mužů snížit riziko rakoviny tlustého střeva a konečníku o více než pětinu. Informoval o tom list The Guardian s odkazem na rozsáhlou studii amerických a jihokorejských vědců, kterým se ale nepodařilo potvrdit podobnou souvislost u žen.

Studie se zúčastnilo 79.952 mužů z USA. Vyplynulo z ní, že ti, kteří jedli největší množství zdravých rostlinných potravin, měli o 22 procent nižší riziko rakoviny střev než ti, kteří jedli nejméně rostlinné stravy.

U žen, kterých bylo do výzkumu zahrnuto 93.475, vědci takovou souvislost nezjistili. Tým naznačil, že souvislost je jasnější u mužů, kteří mají celkově vyšší riziko kolorektálního karcinomu. Jejich zjištění byla publikována v časopise BMC Medicine.

Vědci se účastníků výzkumu ptali, jak často jedí určité potraviny a nápoje ze seznamu více než 180 položek. Zjišťovali také velikost jejich porcí. Respondenti mohli zaškrtnout, že jednotlivé potraviny konzumují "nikdy nebo téměř nikdy" až po "dvakrát nebo vícekrát denně". U nápojů se odpovědi pohybovaly od "nikdy nebo téměř nikdy" až po "čtyřikrát nebo vícekrát denně".

Skupiny potravin byly rozděleny na zdravé rostlinné potraviny (celozrnné výrobky, ovoce, zelenina, rostlinné oleje, ořechy, luštěniny jako čočka a cizrna, čaj a káva), méně zdravé rostlinné potraviny (rafinované obiloviny, ovocné šťávy, brambory, přidané cukry) a živočišné potraviny (živočišné tuky, mléčné výrobky, vejce, ryby nebo mořské plody, maso).

"Předpokládáme, že antioxidanty obsažené v potravinách, jako je ovoce, zelenina a celozrnné výrobky, by mohly přispívat ke snížení rizika vzniku rakoviny tlustého střeva a konečníku tím, že potlačují chronický zánět, který může vést ke vzniku rakoviny," uvedl jeden z autorů studie.

Mužům bylo na začátku studie v průměru 60 let, zatímco ženám 59 let. Většina lidí, u nichž byla diagnostikována rakovina střev, je starší 60 let.

Během studie onemocnělo rakovinou tlustého střeva 4976 osob (2,9 procenta účastníků) a kromě stravy byly zohledněny i další faktory, které mohly výsledky ovlivnit, například to, zda lidé trpěli nadváhou.

Vědci upozornili, že vzhledem k pozorovacímu charakteru studie zatím nelze vyvozovat závěry o příčinné souvislosti mezi příjmem rostlinných potravin a rizikem vzniku rakoviny tlustého střeva.