Praha - Zprovoznění Radlické radiály v Praze způsobí výrazné dopravní komplikace v napojení plánované silnice na městský okruh a Barrandovský most. Vyplývá to ze studie zpracované ČVUT, na kterou upozornil spolek Iniciativa za zlepšení Radlické radiály. Studie navrhuje rozšířit napojení radiály na okruh z jednoho pruhu na dva, stavebně upravit Barrandovský most a postavit nový most přes řeku, který by vytvořil nové spojení se Strakonickou v oblasti Velké Chuchle. Projekt radiály je nyní v územním řízení. Vyjádření magistrátu ČTK shání.

Podle studie, kterou si objednalo minulé vedení magistrátu, je Barrandovský most již nyní přetížen a přivedení dalších aut bez dalších opatření zhorší kolony v Dobříšské ve směru na Barrandovský most a na samotné nové radiále. Kvůli zahlcení by musel být zřejmě pravidelně uzavírán jeden či oba tunely, které mají na nové komunikaci vzniknout. To bude znamenat, že se auta uzavřeným tunelům vyhnou a budou jezdit opět přes obytnou zástavbu, odkud je má nová radiála odklonit. K tomu podle Iniciativy za zlepšení Radlické radiály svádí i navržené řešení některých křižovatek.

"Nemá smysl, aby město utratilo 14 miliard korun za stavbu v podobě, která může způsobit kolaps dopravy na městském okruhu. Považujeme proto za nebytné, aby se projekt radiály přepracoval," uvedl Milan Kostohryz z iniciativy. Dodal, že nynější návrh vychází ze stavu dopravy v 90. letech, který se ale výrazně změnil. Pro přepracování projektu se vyjádřil i nový starosta Prahy 5 Daniel Mazur (Piráti). Investorem stavby je pražský magistrát.

Studie ČVUT doporučuje začít řešit situaci kolem Barrandovského mostu co nejdříve a navrhuje řadu opatření. Největším je stavba nového mostu, přes který by se řidiči mohli ze Strakonické dostat na Jižní spojku bez nutnosti využít Barrandovský most. Odborníci doporučili také výstavbu nových ramp mostu a upravit napojení Radlické radiály.

Zhruba 5,5 kilometru dlouhá Radlická radiála má navazovat na Rozvadovskou spojku a propojovat vnější a vnitřní okruh. V plánu je pět mimoúrovňových křižovatek a tři tunely, polovina trasy má vést pod zemí. Proti stavbě, která má podle odhadů vyjít na 14 miliard korun, dlouhodobě protestuje řada místních obyvatel a spolků. Bojí se zvýšení dopravy a zhoršení životního prostředí. Podle dřívějších vyjádření zástupců sdružení projektantských firem Pudis a Satra, která stavbu připravuje, se však projekt drží všech limitů pro danou oblast.