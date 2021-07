Studie: Kvůli nedostatku čipů se letos vyrobí proti plánu o pět milionů aut méně

Berlín - Kvůli nedostatku čipů se letos ve světě vyrobí proti původním plánům asi o pět milionů aut méně. Do konce roku by jich mělo být 74,8 milionu, což bude o 9,3 procenta více než loni, kdy se na na začátku pandemie výroba na některých místech zastavila a výrazně omezovala. Ukazuje to analýza duisburského centra Ferdinanda Dudenhöffera pro výzkum automobilismu, o které dnes informuje agentura DPA. Analýza varuje i před možným budoucím nedostatkem lithium-iontových baterií.

Pokud by byl polovodičů dostatek, vyrobilo by se v letošním roce zhruba 80 milionů nových vozidel. Centrum vyhodnotilo již uskutečněné i očekávatelné výpadky výroby a ukázalo se, že druhá polovina roku bude horší. "Termíny dodávek se protáhnou a výpadky výroby budou nastávat i v roce 2022," uvedl Dudenhöffer.

V prvních pěti měsících letošního roku se celosvětový automobilový trh zvýšil ve srovnání se stejným obdobím loni o 34 procent, vyplynulo z průzkumu. V další části roku by měl být růst slabší.

Německý svaz automobilového průmyslu (VDA) v pondělí zveřejnil upravený výhled domácí produkce. Z dříve uváděných čtyř milionů snížil odhadovaný počet letos vyrobených vozů v Německu na 3,6 milionu.

Dudenhöfferův institut předpokládá, že nedostatek polovodičů, které tvoří základ mikročipů, se bude projevovat až do začátku roku 2023. Pak ale nastane problém s bateriemi do elektromobilů. Přechodně totiž hrozí, že bude poptávka po lithium-iontových bateriích silnější než nabídka, uzavírá studie.