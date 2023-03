Studie: Kofein může snižovat množství tělesného tuku a riziko cukrovky 2. typu

Londýn - Vysoká hladina kofeinu v krvi může snižovat množství tělesného tuku a riziko cukrovky 2. typu. Naznačuje to výzkum, o němž informoval list The Guardian. Tato zjištění by mohla vést k tomu, že by se kofeinové nápoje bez kalorií mohly používat ke snížení obezity a diabetu 2. typu.

Vědci uvedli, že jejich práce navazuje na dříve publikovaný výzkum, který naznačoval, že pití tří až pěti šálků kávy denně, které obsahují v průměru 70 až 150 miligramů kofeinu, je spojeno s nižším rizikem cukrovky 2. typu a kardiovaskulárních onemocnění. Vzhledem k tomu, že se jednalo o observační studie, bylo podle nich obtížné přesně určit, zda jsou tyto účinky způsobeny kofeinem nebo jinými sloučeninami.

V této nejnovější studii byla použita technika známá jako mendelovská randomizace, která zjišťuje příčinu a následek na základě genetických důkazů. Tým nalezl dvě genové varianty spojené s rychlostí metabolismu kofeinu a na jejich základě zjistil předvídané hladiny této látky v krvi a to, zda souvisí s nižším průměrným indexem tělesné hmotnosti (BMI) a tělesným tukem.

Lidé, kteří jsou nositeli genetických variant spojených s pomalejším metabolismem kofeinu, pijí v průměru méně kávy, přesto mají vyšší hladinu této látky v krvi než lidé, kteří jej metabolizují rychle.

Vědci zjistili, že téměř polovina snížení rizika cukrovky 2. typu byla způsobena snížením hmotnosti. Je známo, že kofein podporuje metabolismus, zvyšuje spalování tuků a snižuje chuť k jídlu, přičemž se odhaduje, že denní příjem 100 miligramů zvyšuje energetický výdej přibližně o 100 kalorií denně.

Zjištění mají určitá omezení, mimo jiné i to, že výzkum byl založen na téměř 10.000 osobách převážně evropského původu, které se účastnily šesti dlouhodobých studií.

Doktor Stephen Lawrence z Univerzity ve Warwicku, uvedl, že studie je "zajímavá" a využívá "dobré vědecké poznatky". Dodal, že mendelovská randomizace je nicméně "relativně nová technika", a i když je užitečná, je "náchylná ke zkreslení". Zjištění by ale podle něj mohla vést k budoucím studiím, které by nakonec mohly vyvinout slibné léčebné postupy.

"Měli by lidé pít více kávy, aby snížili riziko vzniku tuku nebo cukrovky? Vědecké poznatky naznačují poměrně dobré důkazy o tom, že konzumace kofeinu zvyšuje spalování tuků, a to i v klidovém stavu. Nepředstavuje však léčbu obezity a při nesprávném užívání může vést k nárůstu hmotnosti nebo dokonce k poškození zdraví," řekl.