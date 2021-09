Studie: EU hrozí velké zpoždění při dosažení klíčového klimatického cíle

Cernobbio (Itálie) - Evropská unie dosáhne svého klíčového cíle při snižování emisí skleníkových plynů s více než dvacetiletým zpožděním, pokud nezrychlí transformaci energetického sektoru. Vyplývá to podle agentury Reuters ze studie, na které se podílela italská elektrárenská společnost Enel.

Evropská unie si stanovila za cíl snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů nejméně o 55 procent ve srovnání s rokem 1990. Podle studie však bude tohoto cíle při současném tempu transformace dosaženo až v roce 2051.

Studie rovněž uvádí, že k dosažení stanovených cílů jsou v rámci EU zapotřebí investice v hodnotě kolem 3,6 bilionu eur (zhruba 91 bilionů Kč). Vyzývá také k užší spolupráci členských zemí při transformaci energetického sektoru.

Jedním z cílů EU je zvýšit do roku 2030 podíl energie z obnovitelných zdrojů na konečné spotřebě na 40 procent. Šéf Enelu Francesco Starace nicméně uvedl, že při současném tempu změn by bylo tohoto cíle dosaženo teprve v roce 2043. "To by bylo příliš pozdě," prohlásil Starace.