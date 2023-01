Studie: Dětí s nadváhou a obezitou je v ČR více než čtvrtina, zhoršil to covid

Praha - Více než čtvrtina dětí v ČR měla podle studie z roku 2021 nadváhu nebo obezitu. Obézních dětí bylo asi 16,4 procenta, nadváhu mělo dalších 9,6 procenta. Proti roku 1991 obézních dětí přibylo téměř desetinásobně, situaci ještě zhoršil covid-19. Informace dnes zazněly na semináři k dětské obezitě v Senátu. Zástupci ministerstva školství a zdravotnictví se chtějí situací zabývat, změnit by se mohlo školní stravování nebo výuka tělocviku.

"Od roku 2016 došlo k obrovskému vzestupu více než o třetinu. Alarmující data by měla být základem koordinovaného postupu," uvedl senátor Bohuslav Procházka (KDU-ČSL), který je pediatrem a dětský kardiologem. Varovné podle něj je také to, že obézních dětí je v současné době víc než těch, které mají nadváhu.

Obecně se nadváha či obezita posuzuje podle Body Mass Indexu (BMI), který se počítá z váhy a výšky. Například u desetiletého chlapce s průměrnou výškou asi 140 centimetrů je normální váha do 39 kilogramů, nadváha do 44 kilogramů a obezita nad 44 kilogramů.

"Obezita a nadváha není primárně medicínský problém, je to společenský problém. Pandemie covidu vše ještě akcelerovala," uvedl dětský kardiolog z Fakultní nemocnice Plzeň Petr Jehlička. Děti se méně hýbaly kvůli nařízené distanční školní výuce a zákazu kroužků, část se po této vynucené pauze nevrátila ani do sportovních oddílů.

V roce 1991 byla obézních dětí v populaci dvě procenta, nadváhu jich mělo zhruba sedm procent. Procházka upozornil, že ve věkové skupině jedenáctiletých a třináctiletých dětí v předloňské studii mělo normální hmotnost jen málo přes polovinu dětí. Lékaři jich sledovali více než 4300.

Ministerstvo školství chce na konci března zveřejnit výsledky studie České školní inspekce ohledně fyzické zdatnosti dětí. Podle jeho údajů více než 50 procent učitelů, kteří tělocvik fakticky učí, nemá aprobaci pro jeho výuku. Podle předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost Ilony Hülleové by zlepšit špatný vztah k tělocviku u některých dětí, které se mu vyhýbají, pomohlo, aby se jim neklasifikoval, ale hodnotil slovně.

Změny podle náměstka ministra zdravotnictví Josefa Pavlovice (Piráti) čekají i školní stravování. Do dvou let chce změnit spotřební koš, který určuje, z jakých potravin mají ve školách, ale i v nemocnicích nebo domovech pro seniory, vařit. Připravuje také metodiku, jak změnu do provozu zapracovat. "Do půl roku doufám, že vznikne konkrétní obrys legislativních změn," dodal.