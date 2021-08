Studie: Česko má v Evropě nadále nejlepší zázemí pro výrobu

Praha - Česká republika má stejně jako v předchozích letech z evropských zemí nejvýhodnější podmínky pro rozšiřování výroby. V celosvětovém žebříčku je na pátém místě za Čínou, Indií, USA a Kanadou. Loni ČR byla čtvrtá. Vyplývá to z výsledků studie realitní poradenské společnosti Cushman & Wakefield, které poskytla ČTK.

Česko je podle průzkumu dobře hodnocené ve všech kritériích, jako jsou provozní náklady, pracovní síla, politická a ekonomická rizika či schopnost restartu po koronavirové krizi. Jedničkou v Evropě bylo Česko v žebříčku i loni a předloni.

"Česká republika se již tradičně pyšní statusem země vhodné pro výrobní sektor. To, že si tuto pozici drží, je pro celou ekonomiku velmi dobrá zpráva, jež ukazuje na atraktivitu země pro novou výstavbu. Přispívá k tomu hned několik faktorů, z nichž nejvýznamnější je strategická poloha v rámci Evropy, kvalifikovaná pracovní síla a stabilní ekonomické prostředí," uvedl partner a vedoucí pronájmu průmyslových ploch a nákupních parků Cushman & Wakefield Jiří Kristek.

V žebříčku hodnotícím rizika letos zaujala Česká republika páté místo, loni sedmé. Z Evropy ji předčilo jen Finsko na čtvrtém místě.

Žebříček také posuzoval schopnost zemí zotavit se z koronavirové krize sledováním procenta proočkovanosti populace a předpokládaným růstem HDP. Česko se tak umístilo ve druhé čtvrtině zemí s nejlepší pozicí pro opětovný restart. Na prvních příčkách skončila Čína, Irsko a Nizozemsko. "Česká republika se, i přes pomalejší rozjezd očkování, rychle řadí mezi progresivní státy, které se ucházejí o to, aby se z koronavirové krize dostaly co nejrychleji. Realizované kroky jsou zásadní pro to, aby výrobní sektor mohl fungovat bez jakýchkoli překážek či omezení," uvedl Kristek.

Žebříček Manufacturing Risk Index společnosti Cushman & Wakefield posuzuje každou zemi podle 20 proměnných, z nichž vycházejí tři vážené žebříčky hodnotící podmínky, náklady a rizika pro výrobu.

Prvních deset zemí žebříčku Global Manufacturing Risk Index 2021, základní hodnocení:

Pořadí Země 1 Čína 2 Indie 3 USA 4 Kanada 5 Česká republika 6 Indonésie 7 Litva 8 Thajsko 9 Malajsie 10 Polsko

Zdroj: Cushman & Wakefield