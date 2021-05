Studie: Bytů k dlouhodobému nájmu bylo v Praze na konci března nejvíc za pět let

Praha - Počet bytů k dlouhodobému pronájmu na pražském trhu na konci prvního čtvrtletí meziročně vzrostl o čtvrtinu na 15.400. To je nejvíce za posledních pět let. Průměrná cena nájmů meziročně klesla o 9,6 procenta na 303 korun za metr čtvereční bez poplatků. Nejvíce bytů je v nabídce v Praze 5, nejdražší je Praha 1. Vyplývá to z údajů developerské společnosti Trigema a realitního serveru Flat Zone, které má ČTK k dispozici.

"Zatímco nabídka bytů k dlouhodobému pronájmu stále roste, u krátkodobých nájmů je tomu přesně naopak. Pokračuje tak trend, který před více než rokem odstartovala koronavirová pandemie. Část pronajímatelů se tehdy rozhodla, že své byty přemění z krátkodobého na dlouhodobé nájemní bydlení, protože jim ubyla zejména zahraniční klientela. V současné situaci je jen obtížně uvěřitelné, že se na konci roku 2019 k dlouhodobému pronájmu inzerovalo pouze okolo 6500 bytů," uvedl mluvčí Trigemy Radek Polák.

Podle údajů společnosti AirDNA v prvním čtvrtletí klesl počet bytů nabízených ke krátkodobému pronájmu meziročně více než o polovinu na 5474. Začátkem března uplynul rok od prvního oficiálně zjištěného případu koronaviru v Česku. Následně zaváděná opatření proti jeho šíření prakticky zastavila příjezdy zahraničních turistů. Ti zejména v Praze hojně využívali krátkodobé pronájmy typu Airbnb. Po určitém uvolnění v letních měsících přišla na podzim nová vlna zpřísňování.

Z jednotlivých městských částí bylo na konci března nejvíce bytů k dlouhodobému pronájmu v Praze 5 (2336). Následovaly Praha 4 s 2146 byty, Praha 2, kde jich bylo 2084. Nejméně jich bylo v Praze 7, celkem 648. Následovaly Praha 6 (1096 bytů) a Praha 9 (1195 bytů).

Nejdražší dlouhodobé nájemné bylo v Praze 1 s 353 korunami za metr čtvereční měsíčně. Následují Praha 2 (336 korun) a Praha 3 (308 korun). Nejlevnější jsou Praha 4 (277 korun) a Praha 10 s průměrným měsíčním nájmem 288 korun za metr čtvereční.

Meziročně v prvním čtvrtletí klesly nájmy ve všech pražských částech. Nejvíce v Praze 2 (o 13,4 procenta), Praze 3 (o 13 procent) a Praze 5 (o 10,4 procenta). Nejméně v Praze 6 (o 5,5 procenta) a Praze 7 (o 6,7 procenta).

V porovnání s koncem loňského roku kleslo nájemné v hlavním městě v průměru o 1,6 procenta. Nejvíce v Praze 7 (o 3,2 procenta). V Praze 5, 6 a 8 nájemné mezikvartálně stagnovalo.

Nejvíce bytů pro dlouhodobý pronájem bylo dvoupokojových. Ke konci března se jich nabízelo 6524. Jednopokojových bylo 4359 a třípokojových 3210. Čtyřpokojových se inzerovalo necelých 960 a větších téměř 300. Průměrná výměra pronajímaného bytu byla ve sledovaném období 64,4 metru čtverečného.

"Budoucí nabídka krátkodobých nájmů bude závislá na tom, jak rychle se podaří otevřít hranice. Pokud ale počet bytů k dlouhodobému nájmu zůstane obdobně vysoký, jak tomu bylo na konci prvního kvartálu, nemůžeme očekávat, že by tento segment nějak dramaticky zdražoval. Tomu navíc nahrává fakt, že řada bytů v novostavbách začíná čím dál častěji sloužit pro následný pronájem. Základna nájemních bytů se tak dál rozšiřuje,“ dodal Polák.

Nájemné v jednotlivých pražských částech na konci prvního čtvrtletí (Kč/m2), meziroční a mezičtvrtletní srovnání (v procentech):

Městská část Cena Meziročně Mezičtvrtletně Praha 1 353 -7,3 -0,3 Praha 2 336 -13,4 -2,6 Praha 3 308 -13,0 -1,3 Praha 4 275 -8,6 -0,7 Praha 5 294 -10,4 0 Praha 6 294 -5,5 0 Praha 7 304 -6,7 -3,2 Praha 8 301 -7,1 0 Praha 9 288 -8,3 -1,4 Praha 10 277 -7,7 -0,7 Průměr 303 -9,6 -1,6

Zdroj: Trigema, Flat Zone