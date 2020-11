Studentům se částečně otevřely střední, vysoké i další školy

Učnice při praktické výuce 25. listopadu 2020 na Střední škole Brno v Charbulově ulici. Po rozvolnění opatřeni proti šíření koronaviru se do školy, která je největší střední školou v kraji, vrátilo přes 400 studentů do teoretické výuky a přes 540 žáků do odborného výcviku.

Učnice při praktické výuce 25. listopadu 2020 na Střední škole Brno v Charbulově ulici. Po rozvolnění opatřeni proti šíření koronaviru se do školy, která je největší střední školou v kraji, vrátilo přes 400 studentů do teoretické výuky a přes 540 žáků do odborného výcviku. ČTK/Šálek Václav

Praha - Žákům a studentům se dnes v omezené míře znovu otevřely střední a vysoké školy, které kvůli epidemii koronaviru přešly v první polovině října na distanční vzdělávání. Možnost návratu do škol se týká především závěrečných ročníků škol. Obnovena ale byla i individuální výuka v základních uměleckých školách a některých jazykových školách. Zástupci středoškoláků dnes v otevřeném dopise vyzvali ministra školství Roberta Plagu (za ANO), aby přehodnotil opatření týkající se prezenční výuky. Zejména kvůli podmínce homogenity tříd nejsou některé školy schopné zajistit prezenční výuku v plném rozsahu, varovala Česká středoškolská unie.

Po několikatýdenní výuce na dálku se dnes ráno otevřely střední školy pro závěrečné ročníky a praktickou výuku. V řadě škol ale mají maturanti prezenčně jen část předmětů a zbytek výuky je stále na dálku. Důvodem je nutnost zachování stejného kolektivu žáků ve třídě. Taková podmínka se podle ředitelů škol dá jen stěží dodržet u volitelných předmětů, které zejména na gymnáziích tvoří až dvě třetiny rozvrhu maturantů.

Podle České středoškolské unie (ČSU) není možné, aby všichni studenti zvládli kombinovat distanční i prezenční výuku. "Jako nejvhodnější řešení bychom proto navrhovali umožnit školám pokračovat v povinné distanční výuce s možností individuálních konzultací v případě, že nejsou schopny zajistit prezenční výuku v plném rozsahu. To vše do doby, než bude možné uskutečnit prezenční výuku i s heterogenními skupinami studentů," napsali studenti v dopise Plagovi. Pokud by to možné nebylo, měl by podle ČSU ministr říct, v jakém rozsahu musí škola prezenční výuku organizovat.

Obnovení praktické výuky a prezenčního vzdělávání posledních ročníků přivítal ředitel Masarykovy střední školy chemické v Praze 1 Jiří Zajíček. Zejména v laboratorní výuce závěrečných ročníků podle něj bude co dohánět. "Co se týče teoretické výuky, tak toho bych se moc nebál, protože distanční výuka u nás probíhala na velmi dobré úrovni," řekl ČTK. Podotkl, že velká část maturity v této škole stojí na laboratorních cvičeních z posledního ročníku. Škola podle Zajíčka zváží, zda ke zkouškám neomezí okruh témat. "Nemyslím si ale, že by to mělo nějaký dopad na úroveň či kvalitu maturitní zkoušky," dodal ředitel školy.

Část studentů se dnes vrátila k praktické výuce i na vysokých školách. Týká se to posluchačů závěrečných ročníků, kteří teď v době nouzového stavu nepracují povinně ve zdravotnictví či sociálních službách.

Práce v ateliérech i v terénu začaly například studentům Fakulty restaurování na Univerzitě Pardubice. "Jsme moc rádi, že se částečně obnovila výuka, protože studenti, kteří neabsolvují praktickou část, nemůžou ke státnicím. Byl to tady doteď dům duchů," řekl Ivan Kopáčik z Ateliéru restaurování papíru, knižní vazby a dokumentů.

Ne všechny fakulty vysokých škol ale dnes prezenční výuku obnovily. Například na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy začne fungovat od pondělí a Fakulta tělesné výchovy a sportu UK bude mít praktickou sportovní výuku až v roce 2021.

V základních uměleckých školách a jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky se mohou ode dneška konat individuální konzultace a výuka jednoho žáka s jedním učitelem. "Zájem o návrat do školy opravdu byl. Kromě tanečního oboru, kde je dost nemožné rozdělit výuku, která byla dříve kolektivní, na individuální konzultace, uvolnění využije především hudební obor," řekl ČTK ředitel Základní umělecké školy Žerotín v Olomouci Tomáš Klásek. Návrat do školy děti podle učitelů kvitují. Těší se třeba i na to, že si zahrají opět na profesionální nástroje.

Minulý týden ve středu se díky zlepšení epidemické situace vrátilo k prezenční výuce zhruba 216.000 žáků z prvních a druhých tříd a přibližně 27.000 dětí ze všech ročníků speciálních škol. I v jejich případě platí podmínka dodržení homogenity tříd. Ve škole se musí nosit roušky, zpěv a tělocvik je zakázán. Jako další se od pondělí má vrátit zbytek prvního stupně a třídy z druhého stupně základních škol a nižšího stupně víceletých gymnázií se budou střídat v prezenční a distanční výuce.