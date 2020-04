Studenti nesouhlasí s návrhem, který má bránit odchodu lékařů

Praha - Vysokoškolští studenti jsou proti návrhu úpravy zákona, která by měla mladé lékaře zavázat, aby pracovali až čtyři a půl roku po absolvování medicíny v ČR na jednom místě. Podle studentů by taková novela mohla ještě prohloubit personální krizi v menších nemocnicích některých regionů, protože by studenti mohli raději zvažovat například setrvání ve větších městech. ČTK o tom informoval mluvčí Studentské komory Rady vysokých škol Tomáš Hulínský.

Návrh, který na konci února představil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO), má pomoct řešit problém s nedostatkem lékařů v některých regionech, kde nejvíce chybí. Jde například o Ústecký, Moravskoslezský a Karlovarský kraj. Ministerstvo o podobném návrhu mluví asi rok. Na vzdělávání mladých lékařů po dokončení lékařské fakulty by podle něj mělo dát víc peněz, ale absolventi medicíny by se museli zavázat, že z daného místa několik let neodejdou. Pokud by si to rozmysleli, museli by vrátit svůj příjem od státu.

"Studentská komora novelu považuje za nepřijatelnou," uvedl Hulínský. Podle něj by mohla ještě snížit atraktivitu některých míst, na kterých se mladí lékaři po absolvování medicíny dále vzdělávají. "Kvůli nutnosti se de facto zavázat na delší dobu tak mladí lékaři budou spíše zvažovat setrvání ve větších městech a na fakultních nemocnicích, nebo budou ještě více motivováni odejít do zahraničí," řekl mluvčí studentské komory.

Absolventi lékařských fakult pokračují v přípravě na závěrečnou atestaci na takzvaných rezidenčních místech. Praktičtí lékaři na rezidenčních místech mají základní dobu vzdělání tři roky, ostatní obory čtyři a půl roku. Na stejně dlouhou dobu by se podle návrhu novely měly zavázat, že v regionu setrvají. Podle studentů by se ale v důsledku takového zákona mohlo stát, že rezidenční místa někde zůstanou neobsazená, čímž by se ještě více prohloubila personální krize zejména v regionálních nemocnicích.

Studenti se zároveň domnívají, že by pro lékaře bylo frustrující, kdyby bez sankce nemohli opustit své místo. "Přirozeně pak poklesne kvalita zdravotní péče a roste rovněž riziko vyhoření lékařů, které je už dnes pro mladé lékaře při jejich vytíženosti poměrně vysoké," dodal Hulínský. Podle předsedy studentské komory Giancarla Lambertiho je nevhodné i načasování návrhu na dobu, kdy jsou lékaři vytíženi kvůli epidemii koronaviru a nemají čas se novelou aktivně zabývat.

Novela by mohla platit od příštího roku. Měla by rozdělit regiony do tří pásem podle nedostatku lékařů. Na vzdělávání mladých lékařů po dokončení fakulty by ministerstvo chtělo příští rok rozdělit 880 milionů korun, letos je to o 140 milionů méně. Pětina částky by měla jít na povinné kurzy, stáže a odměnu lékaři, který mladého kolegu školí. V regionech, kde lékaři nejvíc chybí, by si mladý lékař mohl přijít až na 66.525 korun hrubého měsíčně. Průměrná mzda v ČR byla loni dle údajů Českého statistického úřadu 34.125 korun měsíčně.