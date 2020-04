Studenti mohou opět vyjet do ciziny, záleží ale i na situaci tam

Praha - Studenti a pedagogové mohou opět vyjíždět na pobyty do zahraničí s mezinárodními programy, které spravuje Dům zahraniční spolupráce (DZS). Jeho vedení o tom rozhodlo se souhlasem ministerstva školství v reakci na rozhodnutí vlády opět otevřít hranice. Zahraniční výjezdy se zastavily po vyhlášení nouzového stavu kvůli šíření koronaviru 12. března. Případné výjezdy teď budou záležet mimo jiné na tom, zda jsou pro ně vhodné podmínky i v cílové zemi. DZS jich do konce letošního pololetí moc neočekává. ČTK to řekla mluvčí DZS Lucie Durcová.

"Reagujeme na uvolnění vládních opatření, takže v tuto chvíli by jak studenti, nebo pak i školy mohli plánovat výjezdy do zahraničí, ale samozřejmě v realitě musí postupovat podle aktuální situace jak v České republice, tak potom v zahraničí," řekla Durcová. Podle ní je proto momentálně obnovení zahraničních pobytů spíše teoretické. Upozornila na to, že v řadě zemí platí různé restrikce a často se tam nyní ve školách prezenční výuka nahradila výukou online.

Například do evropského stipendijního programu Erasmus je podle ní zapojeno kolem 33 zemí a z toho zhruba deset nyní přijímá zahraniční studenty. "A pokud v tom režimu jsou, tak navíc ještě mají často přísné podmínky, jako třeba karanténu," řekla Durcová. Upozornila na to, že podmínky v různých zemích se navíc často velmi rychle mění a je třeba sledovat vždy aktuální informace.

Dům zahraniční spolupráce, který slouží jako národní agentura pro mezinárodní studijní programy, po vyhlášení nouzového stavu v březnu výjezdy do zahraničí zastavil. Lidi, kteří v zahraničí pobývali, vyzvala agentura k návratu. Podle jejího odhadu bylo tehdy v zahraničí kolem 5000 účastníků mezinárodních programů. Naplánované výjezdy se podle Durcové zrušily do odvolání.

V zahraničí zůstala podle informací DZS asi třetina účastníků programu Erasmus, přičemž naprostá většina pokračuje ve svém studiu online formou. Dalších 41 procent studentů se ze zahraničí vrátila a pokračuje v online výuce zahraniční univerzity z Česka. Přibližně pětina studentů se ze zahraničí vrátila a pak svou účast v programu ukončila, nebo případně přerušila. Asi pět procent studentů nestihlo do ciziny na jaře ani odjet.

Durcová doplnila, že Evropská komise vydala prohlášení, podle kterého se budou moci projekty pro zahraniční pobyty prodlužovat třeba o rok. Školy, které bývají příjemci grantů, by se pak mohly rozhodnout přesunout své aktivity na podzim, nebo ještě později.

S programem Erasmus vyjelo předloni do zahraničí kolem 7500 Čechů. Nejčastěji s ním jezdili do Německa, Francie, Španělska, Portugalska a Velké Británie. Naopak do Česka díky Erasmu přijelo asi 11.000 cizinců.