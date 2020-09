Strýcová a Krejčíková v Paříži uspěly, Bouzková a Macháč končí

Paříž - Barbora Strýcová postoupila jako první česká tenistka do druhého kola letošního Roland Garros. Dvaatřicátá nasazená hráčka antukového grandslamu porazila Američanku Varvaru Lepchenkovou 7:5 a 6:2. V dalším kole bude hrát s krajankou Barborou Krejčíkovou, jež zdolala Srbku Ninu Stojanovičovou 6:3 a 7:5 pod světly, která se v Paříži využívají letos poprvé. Se soutěží se v prvním kole rozloučili Marie Bouzková a debutant Tomáš Macháč.

Bouzková v chladných podmínkách prohrála s Estonkou Kaiou Kanepiovou 6:4, 4:6 a 2:6. Kvalifikant Macháč při grandslamové premiéře potrápil Taylora Fritze a s 27. nasazeným Američanem prohrál 5:7, 6:7, 6:1, 6:2 a 3:6.

Strýcová vydřela v duelu s hráčkou z kvalifikace Lepchenkovou výhru za dvě hodiny a čtyři minuty. Úvodní zápas dvouhry na Roland Garros vyhrála při čtrnácté účasti teprve popáté. "Vážím si výhry nesmírně a o to víc z toho důvodu, že jsem hrála proti soupeřce, která měla za sebou tři zápasy. Mám radost," řekla.

Na zápas v zimě a větru se mentálně připravovala celý den. "Nesmíte si to pustit do hlavy, jinak tomu rychle podlehnete. Podmínky nebyly jednoduché a bude to každý den. Přeci jen jsme na konci září," řekla Strýcová a dodala: "Zima je cítit, i když se hýbeme, ale i kdyby padaly trakaře, tak jsem odhodlaná nechat tam všechno."

V duelu o třetí kolo vyzve Krejčíkovou. "Bude to těžké. Má talent a je super hráčka. Budeme mít Češku ve třetím kole, snad to budu já," řekla Strýcová, 37. hráčka dvouhry WTA, která je zároveň světovou dvojkou v deblu a v páru s tchajwanskou spoluhráčkou Sie Šu-wej jsou prvními nasazenými ve čtyřhře.

Svěřenec Daniela Vacka Macháč ukázal v utkání odvahu zahrát vítězný míč i cit při volejích či zkrácení. Nevzdával se, třeba ve druhé sadě odvrátil za stavu 4:5 šest brejkbolů a vynutil si tie-break, ale v něm prohrál 2:7. Třetí a čtvrtý set zvládl perfektně, jenže v rozhodující sadě ztrácel rychle 0:4 a obrat už nezvládl. Při druhém mečbolu napálil Fritz eso a zápas skončil po třech hodinách a 39 minutách.

Postup si zajistila jedna z favoritek Viktoria Azarenková z Běloruska. Finalistka letošního US Open se zprvu zlobila, že musí v chladu a zimě čekat, než se rozhodne, zda bude zápas pokračovat. "Já žiju na Floridě a jsem zvyklá na teplo. Nebudeme tady sedět jako kachny," řekla a odešla za stavu 2:1 v prvním setu do šatny. Po návratu proti Dance Koviničové z Černé Hory dominovala a vyhrála 6:1, 6:2.

O překvapení se postaral devatenáctiletý Jannik Sinner. Ital při debutu v turnaji vyřadil pod novou zatahovací střechou na centrkurtu Philippa Chatriera jedenáctého nasazeného Davida Goffina z Belgie 7:5, 6:0 a 6:3. Ostře sledovaný duel Stana Wawrinky s Britem Andym Murraym se změnil v jasnou záležitost Švýcara, který vyhrál 6:1, 6:3 a 6:2. "Čekal jsem těžký zápas a vydržel koncentrovaný až do konce, protože nikdy nevíte, kdy by se to mohlo začít otáčet," řekl Wawrinka.

Výsledky grandslamového turnaje French Open

(antuka, dotace 38 milionů eur):

Muži:

Dvouhra - 1. kolo:

Fritz (27-USA) - Macháč (ČR) 7:5, 7:6 (7:2), 1:6, 2:6, 6:3, A. Zverev (6-Něm.) - Novak (Rak.) 7:5, 6:2, 6:4, Sinner (It.) - Goffin (11-Belg.) 7:5, 6:0, 6:3, Schwartzman (12-Arg.) - Kecmanovič (Srb.) 6:0, 6:1, 6:3, Wawrinka (16-Švýc.) - A. Murray (Brit.) 6:1, 6:3, 6:2, Isner (21-USA) - Benchetrit (Fr.) 6:4, 6:1, 6:3, Paire (23-Fr.) - Kwon Sun-u (Korea) 7:5, 6:4, 6:4, Gombos (SR) - Čorič (24-Chorv.) 6:4, 3:6, 6:3, 6:4, Cecchinato (It.) - De Minaur (25-Austr.) 7:6 (11:9), 6:4, 6:0, Nišikori (Jap.) - Evans (32-Brit.) 1:6, 6:1, 7:6 (7:3), 1:6, 6:4, Coria (Arg.) - Jung (Tchaj-wan) 7:5, 7:6 (8:6), 7:6 (7:3), Koepfer (Něm.) - Hoang (Fr.) 6:2, 3:6, 6:1, 6:1, Rodionov (Rak.) - Chardy (Fr.) 3:6, 4:6, 7:6 (8:6), 6:4, 10:8, Albot (Mold.) - Thompson (Austr.) 6:2, 6:4, 6:1, Londero (Arg.) - Delbonis (Arg.) 6:4, 7:6 (7:1), 2:6, 1:6, 14:12, Bonzi (Fr.) - Ruusuvuori (Fin.) 6:2, 6:4, 4:6, 6:4, Korda (USA) - Seppi (It.) 6:2, 4:6, 6:3, 6:3, Travaglia (It.) - Andújar (Šp.) 6:3, 6:4, 6:4.

Ženy:

Dvouhra - 1. kolo:

Strýcová (32-ČR) - Lepchenková (USA) 7:5, 6:2, Krejčíková (ČR) - Stojanovičová (Srb.) 6:3, 7:5, Kanepiová (Est.) - Bouzková (ČR) 4:6, 6:4, 6:2, Halepová (1-Rum.) - Sorribesová (Šp.) 6:4, 6:0, Gauffová (USA) - Kontaová (9-Brit.) 6:3, 6:3, Azarenková (10-Běl.) - Koviničová (Č. Hora) 6:1, 6:2, Mertensová (16-Belg.) - Gasparjanová (Rus.) 6:2, 6:3, Garciaová (Fr.) - Kontaveitová (17-Est.) 6:4, 3:6, 6:4, Sakkariová (20-Řec.) - Tomljanovicová (Austr.) 6:0, 7:5, Putincevová (23-Kaz.) - Flipkensová (Belg.) 6:1, 6:2, Gavrilovová (Austr.) - Jastremská (24-Ukr.) 6:4, 6:3, Alexandrovová (27-Rus.) - Inglisová (Austr.) 6:3, 6:3, Podoroská (Arg.) - Minnenová (Belg.) 6:2, 6:1, Bouchardová (Kan.) - Kalinská (Rus.) 6:4, 6:4, Trevisanová (It.) - Giorgiová (It.) 7:5, 3:0 skreč, Beguová (Rum.) - Teichmannová (Švýc.) 6:4, 4:6, 6:3, Sasnovičová (Běl.) - Friedsamová (Něm.) 6:2, 2:6, 6:3, Schmiedlová (SR) - V. Williamsová (USA) 6:4, 6:4, Rachimovová (Rus.) - Rogersová (USA) 6:2, 6:3, Sharmaová (Austr.) - Blinkovová (Rus.) 6:3, 2:6, 7:5.