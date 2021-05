Stropnický: Izraelci po začátku konfliktu vycházeli ven, jen když opravdu museli

Tel Aviv - Izraelci po vypuknutí konfliktu s Palestinci vycházeli ven jenom, když skutečně museli. Zvlášť do minulého čtvrtka či pátku byly ulice a silnice liduprázdné. Ránou to bylo i proto, že se Izrael postupně vracel do normálu po pandemii covidu-19, například školy se opět musely uzavřít. V rozhovoru s ČTK to dnes v Tel Avivu řekl český velvyslanec Martin Stropnický.

"Normálně mi cesta do práce trvá autem 40 až 50 minut a teď jsem tady byl za 12 až 15 minut," řekl Stropnický. Na mnoha místech jsou veřejné kryty, například na největším Rabinově náměstí je v podzemí obrovské útočiště pro lidi.

Například některé školy ale kryty nemají. Musely se proto poté, co se v Izraeli zlepšila epidemická situace, opět uzavřít. "Najednou zase děti musely domů a i do těch krytů. Když si představíte, že v tom betonovém krytu, který skutečně nevypadá jako hotelová místnost, ale jako bunkr, máte s dítětem být třeba během noci třikrát, čtyřikrát, vždycky půl hodiny... To je prostě traumatizující," uvedl velvyslanec.

Konflikt samozřejmě zasáhl i chod ambasády. "První dny byly tvrdé. Je tady spousta rodin s malými dětmi. Já to ani neumím spočítat, možná deset malých předškolních dětí, a to je citlivá záležitost. Většina lidí, speciálně rodiny, tátové pracovali z domova. Máme tady i manželské páry, které pracují společně, takže to taky bylo takhle," řekl Stropnický.

"Zaměstnáváme i místní síly, většinou jsou to lidi českého původu, třeba jedna žena, která se tu provdala. Ti měli také domácí office. My jsme se střídali jako diplomati zhruba v trojicích, že vždycky trojice byla na ambasádě a druhý den měla home office," dodal. Na velvyslanectví je podle něj solidní kryt, takže jsou pracovníci relativně v bezpečí.

Připomněl ale, že v nedalekém městě Petach Tikva před týdnem raketa zničila činžovní dům. "Vybombardovaný činžák i s tou paní, která tam stála, zázrakem to přežila a stála uprostřed trosek a rozbitého skla. Pak člověk vidí, co by se stát mohlo," poznamenal velvyslanec.

Dnes se ministři zahraničí Česka, Slovenska a Izraele na místě byli podívat. I okolní domy měly vysklená okna a byly v nich zásahy od šrapnelů rakety. Šéf české diplomacie Jakub Kulhánek po zhlédnutí místa uvedl, že není schopen slov.

Stropnický poznamenal, že ambasáda sice jela "na půl plynu", sám má ale štěstí, že lidé v ní fungují jako tým. "Mají určitou odolnost a schopnost podpořit jeden druhého. Nemáme tady panikáře, nějakého troublemakera," chválil si.

Nynější ozbrojený střet trvá od 10. května, na palestinské straně si vyžádal přes dvě stovky mrtvých, Izrael má obětí skoro dvacetkrát méně. Od 19:00 místního času (18:00 SELČ) zasedá izraelský bezpečnostní kabinet. Listu Haarec několik zdrojů sdělilo, že palestinské radikální hnutí Hamás s Izraelem zatím nedospělo k žádné dohodě. Podle jednoho zdroje listu však izraelský premiér Benjamin Netanjahu pravděpodobně kabinetu předloží ke schválení jednostranný návrh na klid zbraní. I další izraelská média uvádí, že ministři budou kromě pokračujících operací v Pásmu Gazy a raketové palby z této palestinské enklávy jednat o možnosti příměří.

"Hraje se samozřejmě také, a to není žádné sprosté slovo, o image. Obě strany si musí zachovat tvář. Nedá se uzavřít příměří, když by se řeklo - 'vy jste prohráli, my jsme vyhráli'. Debata musí obsahovat značnou míru kompromisů," řekl Stropnický.

Co se týče konce ostřelování, je podle něj perspektiva relativně slušná. "Nedokážu říct počet hodin nebo přesně den. Kdybych byl nucen, tak třeba řeknu 48 hodin," řekl. Poté ale podle něj bude následovat dlouhé a náročné vyjednávání podmínek příměří. Vzhledem k tomu, že Hamás je teroristickou organizací, s ním například Spojené státy podle Stropnického vyjednávat nebudou. Prostředník je ale potřeba.

"Asi to může být s největší pravděpodobností Egypt. Ale nesmíme zapomínat, že kromě Hamásu je v Gaze také Islámský džihád. To je jiná teroristická organizace, která se tím vůbec nemusí cítit být vázána. Takže třeba nějaké osamělé vlky, kteří budou dál střílet, vůbec nelze vyloučit," doplnil Stropnický. Věří, že další kolo ostřelování už nenastane, ale vyloučit jej úplně nepovažuje za možné.