Strojvedoucím se mírně prodlouží doba k odpočinku, schválila vláda

Praha - Strojvedoucím se mírně prodlouží čas na odpočinek. Mezi směnami budou mít nárok na minimálně sedm hodin odpočinku místo současných šesti. Směna pak může být ze 13 hodin prodloužena výhradně po dobu krátké režijní jízdy. Úpravy dnes schválila vláda. Změny by podle ní měly zamezit možnému přetěžování strojvedoucích. Právě to může být podle některých strojvůdců jednou z příčin železničních nehod.

Podle současných pravidel mají strojvedoucí za normálních okolností nárok na nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami na alespoň 11 hodin během 24 hodin. Zaměstnavatel však může u po sobě jdoucích směnách odpočinek zkrátit až na šest hodin. V takovém případě musí strojvedoucímu zajistit možnost spánku na lůžku a zároveň následně prodloužit o dobu zkrácení následující odpočinek.

Právě na minimálně dobu odpočinku se nyní zaměřily změny v zákoně, které dnes schválila vláda. Schválila prodloužení minimální doby odpočinku na sedm hodin. Zároveň vymezila, že minimálně šest hodin z toho musí mít strojvedoucí zajištěnou možnost spánku na lůžku. V minulosti se totiž do šestihodinové doby často započítával i čas, který strojvedoucí ve skutečnosti strávil například přesunem na ubytovnu nebo hygienou, čas pro spánek tak byl často mnohem kratší.

Další přijaté změny se věnují maximální délce směny. Činí 13 hodin, může však být prodloužena o režijní jízdu na až 15 hodin. To však bylo podle ministerstva práce a sociálních věcí, které návrh změn předkládalo, často zneužíváno, protože sama režijní jízda jen málokdy trvala celé dvě hodiny, které jsou nad rámec délky běžné směny. Přesto dopravci strojvůdcům často směny prodlužovali na celých 15 hodin. Nyní by podle nových pravidel mělo být možné prodloužení 13hodinové směny o přesnou dobu trvání režijní jízdy více kontrolováno, dopravci ji budou například uvádět do výkazů. Prodloužení bude ovšem dále možné maximálně na 15 hodin.

K většímu odpočinku strojvůdců by měly přispět i změny při rozdělování směny do více částí a další úpravy.

Možné přetěžování strojvůdců jsou podle některých z nich jednou z případných příčin nehod na železnici. Stát na změnách začal pracovat po loňské sérii tragických nehod. Od aktuálních úprav si slibuje to, že důslednější vymezení doby odpočinku a maximální délky směny povede ke zmenšení rizika přetěžování strojvůdců. Těch je v zemi dlouhodobě nedostatek.