Strojvedoucích je Česku 10.264, nejvíce od vzniku ČR

Praha - V Česku je v současnosti nejvíce strojvůdců od vzniku ČR. Licenci k řízení vlaků na drahách od Drážního úřadu má 10.264 lidí. Kromě toho je dalších 6452 strojvedoucích, kteří mohou obsluhovat vlaky na vlečkách. Rekordní je i počet licencovaných dopravců. Na dotaz ČTK to uvedl Drážní úřad. Mírně se tak snížil i nedostatek strojvůdců, který by podle některých hodnocení mohl být jednou z příčin nehod vlaků z uplynulých dní.

"Poptávka po této profesi dlouhodobě roste, zvýšený zájem v posledních letech evidujeme také u žen. Na železnici dnes můžete potkat 68 strojvůdkyň," řekl ředitel Drážního úřadu Jiří Kolář. Navyšování počtu strojvůdců je navíc pravidelné, ještě na začátku roku 2015 jich bylo téměř o 3000 méně.

Důvodů nárůstu je podle úřadu několik. Podle mluvčího Martina Nováka jde o atraktivní práci. "Mnoho mužů, a vlastně dnes i žen, si tím plní třeba i svá dětská přání, řekl. Roli hraje i vysoká poptávka dopravců, kteří provozují stále více vlaků. S tím souvisí i platové ohodnocení strojvůdců, které patří v rámci všech oborů v Česku k nadprůměru. Průměrná hrubá mzda strojvůdce nyní podle databáze IODA dosahuje k 44.000 Kč, zatímco celková průměrná mzda v ČR byla v prvním čtvrtletí roku o 10.000 korun nižší.

Růstem počtu strojvedoucích se tak mírně snížil jejich dlouhodobý nedostatek v Česku, připustil předseda Odborového sdružení železničářů Martin Malý. Například Českým drahám v současnosti k ideálnímu stavu schází několik desítek strojvedoucích, v minulosti se přitom hovořilo o stovkách. Malý připomněl, že ke snížení nedostatku strojvůdců mohla přispět i koronavirová krize, na železnici se totiž na rozdíl od mnoha jiných oborů nepropouštělo.

Strojvůdce si velcí dopravci většinou vzdělávají sami ve vlastních výcvikových kurzech. Tyto programy stojí i stovky tisíc korun, většinou je ovšem platí samotní dopravci, kteří na oplátku požadují od svých vycvičených strojvůdců dlouhodobější úvazek.

Výcvik nových strojvůdců je ovšem nutný, více než čtvrtina současných strojvedoucích je totiž starších 60 let. Průměrný věk činí 49,3 roku. Nejvíce strojvůdců loni přibylo ve věkovém rozmezí 40 až 50 let a dále ve věku 20 až 30 let.

Dopravci částečně doplňují stavy i cizinci. Nejvíce jich je ze Slovenska, téměř 200. Přes 20 strojvůdců je z Polska. Po jednotkách pak jezdí na železnicích i strojvedoucí z Bulharska, Ukrajiny, Chorvatska, Německa, Srbska, Slovinska, Moldavska či Ruska.

Vedle strojvedoucích je rekordní i počet aktuálně licencovaných dopravců, kteří mohou jezdit na tuzemských železnicích. "K 30. červnu tohoto roku jsme evidovali 121 dopravců, další dva momentálně žádají o osvědčení dopravce, jestli v řízení uspějí, počet se opět zvýší," dodal Kolář.

V posledních dnech se na železnici stalo několik velkých nehod. Při střetech u Perninku a Českého Brodu zemřeli tři lidé. Podle předběžných zpráv z šetření za nehodami stály chyby strojvedoucích. Například podle předsedy dopravní sekce Hospodářské komory ČR Emanuela Šípa mohou být chyby důsledkem dlouhodobého nedostatku strojvůdců. Strojvůdci tak podle Šípa musí často pracovat přesčas.

Počet strojvůdců s licencí od Drážního úřadu od roku 2014:

Rok Počet vydaných licencí strojvedoucího 30. 06. 2020 10.264 31. 12. 2019 9995 31. 12. 2018 9431 31. 12. 2017 8933 31. 12. 2016 8352 31. 12. 2015 7886 31. 12. 2014 7392

Zdroj: Drážní úřad