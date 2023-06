Stříž podá kárnou žalobu na státního zástupce VSZ v Olomouci Pavla Komára

Brno/Olomouc - Nejvyšší žalobce Igor Stříž podá podle mluvčího nejvyššího státního zastupitelství (NSZ) Petra Malého kárnou žalobu na státního zástupce Vrchního státního zastupitelství v Olomouci Pavla Komára. Malý to potvrdil ČTK. Podrobnosti neuvedl. Na chystané podání kárné žaloby upozornil server Česká justice, podle kterého napsal Komár rezignujícímu šéfovi VSZ Radimu Daňhelovi v e-mailu mimo jiné to, že je zbabělec.

Stříž navštívil olomoucké vrchní státní zastupitelství ve čtvrtek, podle serveru se tak rozhodl řešit neutěšenou situaci, která nastala po rezignaci šéfa olomouckého zastupitelství Daňhela. Podá také kárnou žalobu na Pavla Komára, někdejšího náměstka bývalého vrchního olomouckého žalobce Ivo Ištvana.

Stříž podle mluvčího NSZ olomoucké zastupitelství navštívil se záměrem uklidnit celou situaci, pohovořit si s kolegy a narovnat vztahy v komunikaci mezi vedením úřadu a státními zástupci. "Zároveň vysvětlil svůj odmítavý postoj k případnému rušení poboček VSZ v Olomouci. V rámci svého vystoupení před kolegy také uvedl, že hodlá podat kárnou žalobu na státního zástupce VSZ v Olomouci Pavla Komára. Více podrobností k této záležitosti v tuto chvíli nelze sdělit. Až bude celý proces uzavřen, bude nejvyšší státní zástupce veřejnost informovat tiskovou zprávou," uvedl mluvčí NSZ Malý.

Komárovi se podle serveru Česká justice nelíbilo, že Daňhel rezignaci odůvodnil mimo jiné tím, že se mu úřad špatně řídí i kvůli existenci dvou poboček úřadu, v Ostravě a v Brně. Daňhel by měl podle něj přiznat, že na funkci nestačí a nepoužívat pobočky jako výmluvy. A vyzval ho, ať to řekne do očí i státním zástupcům, kteří na pobočkách pracují. E-mail ovšem podle serveru neposlal Komár jen Daňhelovi, ale i všem kolegům a zaměstnancům VSZ, píše web.

Daňhel ve svém oficiálním vyjádření k rezignaci uvedl, že důvody jeho odchodu nesměřují proti organizaci úřadu. Týkají se podle něj výlučně jeho osoby a jeho odpovědnosti, kterou za chod úřadu nese. Končí k 31. červenci, Stříž hledá jeho nástupce. ČTK Stříž ve čtvrtek řekl, že předpokládá, že někdy v průběhu srpna či září by situaci chtěl vyřešit rozhodnutím ministra. Podle Stříže je tak velmi pravděpodobné, že od srpna funkci dočasně zastane Daňhelův náměstek Radek Bartoš.