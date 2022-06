Stříž navrhl jako vrchního státního zástupce v Olomouci Radima Daňhela

Brno - Nejvyšší státní zástupce Igor Stříž dnes navrhl ministru spravedlnosti Pavlu Blažkovi (ODS) do funkce vrchního státního zástupce v Olomouci Radima Daňhela, dosavadního okresního státního zástupce v Kroměříži. Nejvyšší státní zastupitelství (NSZ) to uvedlo na svém webu. O případném jmenování na základě návrhu nejvyššího státního zástupce ze zákona rozhoduje právě ministr. Daňhel by tak nahradil Ivo Ištvana, který od dubna přešel jako státní zástupce na NSZ v Brně. Ve funkci v Olomouci jej od jara zastupoval náměstek Pavel Komár.

Daňhel se dlouhodobě specializuje především na majetkovou a hospodářskou kriminalitu a zajišťování výnosů z trestné činnosti. Od roku 2003 postupně pracoval na Okresním státním zastupitelství Brno-venkov, Obvodním státním zastupitelství pro Prahu 5 a od roku 2007 pak na Vrchním státním zastupitelství v Praze, kde v letech 2012–2013 zastával funkci ředitele odboru závažné hospodářské a finanční kriminality. Od roku 2013 působí v Kroměříži, od roku 2020 jako tamní okresní státní zástupce, uvedlo NSZ na webu. Daňhela se ČTK nepodařilo sehnat.

Ištvan vedl olomoucké Vrchní státní zastupitelství od roku 2011 do konce března 2022. O přeložení do Brna požádal sám. Jako důvod odchodu uvedl, že v době přípravy novely zákona o státním zastupitelství je pro veřejnou žalobu důležité, aby v čele Vrchního státního zastupitelství v Olomouci stál nikoli dosluhující vedoucí státní zástupce, ale respektovaná osobnost s plnohodnotným funkčním mandátem.