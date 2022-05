Stříbrný olympionik Rohan po chybě přišel o finále ME, kanoistky postoupily

Liptovský Mikuláš (Slovensko) - Stříbrný olympijský medailista Lukáš Rohan se nedostal do finále kanoistů na mistrovství Evropy ve vodním slalomu. V semifinále mu šanci na úspěch sebrala padesátisekundová penalizace za špatný průjezd jedenácté branky, do níž nedostal celou hlavu. Boj o medaile v této kategorii bude na šampionátu v Liptovském Mikuláši bez české účasti, protože úřadující mistr světa Václav Chaloupka i Vojtěch Heger vypadli v kvalifikaci. Ve finále jsou naopak české kanoistky Gabriela Satková a Tereza Fišerová.

Šestadvacetiletý Rohan si po doteku na devítce málo nadjel kombinaci, kterou nepovažoval za obtížnou. "Nemyslím, že jsem to podcenil, ale měl jsem tam špatný nájezd, možná i kvůli tomu doteku a zůstal jsem tam moc vlevo v proudu. Nechytl jsem tu roládu a jel jsem s proudem dolů. A ony ty dvě brány trochu přesazené jsou, musel jsem se tam zaklánět a už v tu chvíli jsem věděl, že to je blbý," popisoval kritický okamžik.

O padesátisekundové penalizaci věděl okamžitě, protože slyšel komentátora na závodišti. "Chtěl jsem to dojet se ctí a zkusit si tu trať dojet s tím, jak by to vypadalo, kdybych tu padesátku neměl. Ale jelo se blbě. Hlava nebyla taková, jaká by měla být. Myslím, že jsem ten spodek dojel solidně. Ale to už bylo jedno, " litoval kanoista, kterému by čas na postup nestačil ani bez padesáti trestných sekund. S ní obsadil 20. příčku.

Na kontinentálním šampionátu neuspěl v semifinále podruhé za sebou. Loni v italské Ivrei nenavázal na stříbro ze šampionátu v Praze 2020 a skončil třináctý. Pak ale na vrcholu sezony v Tokiu zaznamenal druhým místem životní úspěch a ve finále nechyběl ani na podzimním mistrovství světa v Bratislavě, kde skončil sedmý.

Výrazně lépe se dařilo v semifinále kanoistkám. Bronzová medailistka z loňského světového šampionátu Satková obsadila třetí příčku, obhájkyně stříbra Fišerová postoupila ze sedmé pozice. Semifinále suverénně vyhrála Britka Mallory Franklinová.

Dvacetiletá Satková, která má evropský titul z Prahy 2020, v cíli v průběžném pořadí ztrácela jen 47 setin sekundy na průběžně vedoucí Francouzku Marjorie Delassusovou. Toto pořadí vydrželo do chvíle, než přijela stříbrná olympijská medailistka Franklinová a nadělila všem ostatním více než čtyři sekundy. Satková byla se svým výkonem spokojená. "Ta jízda se mi celkově povedla. Byla pohlídaná, snažila jsem se nikam nespěchat. Prostě taková, jaká by semifinálová jízda měla být," uvedla.

Olympioničce Fišerové, která už na tomto ME absolvovala finále na kajaku, se semifinále tolik nevydařilo. Připsala si dvě trestné sekundy za dotek hned páté branky, netrefila ideální stopu při skoku na soutoku a pak se dotkla ještě poslední branky. Na nejrychlejší Franklinovou ztratila devět sekund, i tak bezpečně postoupila do finálové desítky. "Já bych řekla, že už od první branky se mi nejelo moc dobře. Ve spodní části jsem si říkala, že to bude hrana, tak jsem se do toho snažila trošičku přidat tempo, aby mi to stačilo," řekla závodnice, která se v cíli chytala za hlavu kvůli chybě na poslední brance. O finále ji ale nepřipravila.