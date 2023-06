Stříbrný kajakář Přindiš si spravil v Troji chuť po smolném minulém ročníku SP

Praha - Stříbrný kajakář Vít Přindiš si v Troji spravil chuť po smolném minulém ročníku pražského závodu Světového poháru, kdy vypadl v semifinále a navíc musel řešit úraz dcery Amálky. S vítězným Jiřím Prskavcem už před závodem vtipkovali, že se po medailovém ceremoniálu potkají na rozhovorech.

Pražský Světový pohár je pro české slalomáře jedním z vrcholů sezony, ale pro Přindiše se loni proměnil ve zlý sen. Nedostal se do finále a navíc jeho tehdy dvouletou dceru trefil do hlavy kovový zvon, který se při povzbuzování utrhl jednomu z fanoušků. Sanitka ji tehdy odvezla do nemocnice, kde byli až do pozdního večera. Žádné vážné problémy z toho nakonec neměla.

Teď Přindiš prožíval výrazně lepší zkušenost. "Malá měla za úkol mít celou dobu na hlavě helmičku, aby se nic nestalo, a teď mi dávala pusu za plentou a je v pohodě. Zatím ten den probíhá výrazně lépe, i když ještě nekončí," vyprávěl.

Po sedmém místě v semifinále vyrážel na trať ve finále už jako třetí, a i když byl s jízdou spokojený, musel čekat, na jaké umístění to bude stačit. Ital Giovanni de Gennaro i Švýcar Martin Dougoud jeho výkon atakovali, ale zůstali těsně za ním. Úřadující mistr světa Přindiš nakonec vedl až do chvíle, kdy byl ve startovní bráně už jen olympijský vítěz Jiří Prskavec. "Myslel jsem na zlato. Ale když jsem věděl, že Čech bude mít zlato, tak jsem si říkal, že to je super pro nás i pro diváky, že jsme se ukázali v lepším světle než vloni," vzpomínal na rok 2022, kdy se do finále z českého tria dostal jen Prskavec a skončil bez medaile čtvrtý.

S Prskavcem trénují v jedné skupině, ale rivalitu necítí. "Nejedu proti Jířovi, jedu proti času a trati. Nemyslím na startu na to, že musím porazit Jířu, ale že chci sjet co nejlepší jízdu bez toho, abych se někde dotknul nebo něco zkazil," uvedl.

Společně se dívali na finále kajakářek a pak se Přindiš rozloučil, protože startoval dříve. "Řekl jsem: 'Jdu na to, za půl hoďky se uvidíme v cíli'. Jířa vtipkoval, že se potkáme v 'kiss and cry' před kamerou, tak to vyšlo hezky. Co jsme si řekli před startem, se vyplnilo," vyprávěl.

Oba dnešní medailisté získali bod do předolympijské kvalifikace, ale Přindiš se tím stejně jako Prskavec nezabývá. "Ta cesta je dlouhá a bez úspěchu na mistrovství světa jsou body k ničemu. Jsem hrozně rád, že jsem si zlepšil reputaci po Augsburgu, kde jsem si chybou nevyjel finále. Že jsem ukázal, že furt patřím nahoru," dodal.