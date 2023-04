Střešovice se pokusí po osmi letech vrátit na trůn, Vítkovice mají dva finalisty

Praha - Florbalisté Tatranu Střešovice se stejně jako loni pokusí v superfinále v O2 areně vrátit v superlize na trůn poprvé od roku 2015. Šestnáctinásobný šampion před rokem prohrál s obhájcem titulu Mladou Boleslaví 1:2 v prodloužení a v neděli vyzve od 17:00 Vítkovice. O tři hodiny dříve nastoupí ve finále vítkovické ženy proti obhájkyním triumfu FBC Ostrava. Oba finalisté ženské kategorie už mají jistou účast na příštím Poháru mistrů, v vítěze Poháru České florbalu Bohemians doplní nový mužský šampion.

Tatran po porážce v superfinále s Mladou Boleslaví jako první tým v historii prošel základní částí soutěže bez jediné ztráty a držel vítěznou sérii 30 zápasů. Až v semifinále se svým přemožitelem z loňského boje o titul poznal hořkost porážky, ale sérii vyhrál 4:2. "Vyřazení Boleslavi bylo určitě posilující. Kluci pochopili, jak se play off musí hrát," řekl kouč Tatranu Milan Fridrich.

Kapitán Střešovic Ondřej Němeček věří, že tentokrát už Tatranu návrat na trůn vyjde a potvrdí svou sílu, kterou v sezoně ukazoval. "Budeme silnější díky zkušenostem z loňského finále, kdy na nás dolehla tíha okamžiku a nedokázali jsme podat ideální výkon. Letos jsme ale zvládli sérii s Boleslaví a jsme připraveni. Oba týmy mají zkušené hráče, ale to že jsme loni hráli finále, bude jen malá výhoda. Vítkovice jsou technicky na výtečné úrovni a já se těším na diváky a výkon našeho týmu," uvedl před finálovým duelem, na kterém by pořadatelé rádi překonali rekordní návštěvu 12.144 fanoušků z roku 2016 na utkání Chodova s Vítkovicemi.

Vítkovice budou bojovat o osmý titul a první od roku 2019. V jedenáctém ročníku superfinále jsou poosmé a uspěly třikrát. Na konci prosince vyměnily trenéra Pavla Bruse za Daniela Foltu, který utvořil dvojici s Tomášem Martiníkem. "Sezona nebyla jednoduchá Ale pořád jsme byli ve hře o druhé místo a ve finiši jsme zvládli klíčový zápas na Boleslavi. Neděle tak rozsoudí, jaká ta sezona byla," uvedl Martiník.

Na první superfinále se těší vítkovický útočník Martin Gattnar."Neumím si představit, jaké to je hrát před O2 arenou, takže to bude na začátku asi nervózní. Ale věřím, že to z nás opadne. Bereme si zkušenosti od starších hráčů. Hned po posledním zápase s Bohemians, ještě na cestě, nám kluci říkali, jak nebýt nervózní. Rozebrali jsme si hru Tatranu, snažili jsme se vymazat některé chyby a jsme připraveni," prohlásil Gattnar.

Vítkovické ženy loni po třech titulech za sebou přišly v semifinále s FBC Ostrava o sérii 70 vítězných duelů. Sérii dokonce prohrály 0:4. "Loňský nepostup nás posunul a velmi nám pomohl. Letos to bude boj a bude to o tom, jak se kdo vyspí," prohlásil polská opora Vítkovic Dominika Buczeková.

"Tým je připravený dobře a už nic speciálního netrénujeme. Celou sezonu se prezentujeme svojí hrou a nebudeme nic měnit. Ostrava má spoustu reprezentantek, ale holky s tím počítají a doufáme, že to zvládneme oba týmy a také rozhodčí," prohlásil trenér Vítkovic Dušan Dudešek.

Vítkovice bojují o sedmý mistrovský titul, hráčky FBC Ostrava byly loni ve finále poprvé a hned uspěly díky výhře nad Chodovem 4:2. "Na superfinále vzpomínám dodnes a je to pro mě stále neuvěřitelné. Bude těžké to přebít, ale uděláme vše, abychom to minimálně zopakovaly. Těším se na atmosféru," řekla kapitánka FBC Ostrava Michaela Mlejnková.

Do play off šly úřadující šampionky až ze čtvrtého místa. "Základní část se nám úplně nepovedla, ale věděli jsme, že to je ticho před bouří. Naštěstí jsme Chodov porazili kvalitou, zkušenostmi a domácími zápasy. Rozdíl oproti loňsku bude hlavně ve zkušenostech, které jsme nabrali," uvedl kouč Jakub Robenek.