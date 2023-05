Střelec z bělehradské školy je nejhorší dětský vrah v dějinách, píší v Srbsku

Bělehrad - Třináctiletý chlapec, který ve středu na základní škole v Bělehradě zastřelil osm žáků a člena ochranky, je podle srbských médií nejhorším dětským vícenásobným vrahem v dějinách. List Blic napsal, že případy, kdy děti do 14 let zavraždí více lidí najednou, jsou velmi neobvyklé a srbský střelec mezi nimi co do počtu obětí výrazně vyčnívá. Při střelbě dalších sedm lidí utrpělo zranění, jedna dívka a jeden chlapec jsou stále v kritickém stavu, napsala dnes agentura Reuters.

Podle zprávy deníku Blic lze dohledat informace pouze o třech případech, kdy děti mladší než 14 let zabily najednou více než čtyři lidi. Nejčerstvější je žhářství z roku 2019, kdy devítiletý chlapec v americkém státě Illinois úmyslně založil požár vlastního domu, v němž poté zemřelo pět členů jeho rodiny. V roce 1998 jedenáctiletý školák spolu s o dva roky starším komplicem zastřelil ve škole v americkém Arkansasu čtyři studenty a jednu učitelku a v roce 2013 třináctiletý hoch zabil v Sao Paulu čtyři lidi a poté spáchal sebevraždu.

Chlapec v srbské škole střílel dvěma pistolemi svého otce. Žáka sedmé třídy, který se podle prezidenta Aleksandara Vučiče na útok předem pečlivě připravoval, po činu zadržela policie. Kvůli příliš nízkému věku ale nemůže být trestně stíhán. Nyní je umístěn na psychiatrii kvůli vyšetření. Agentura Tanjug dnes uvedla, že toxikologické testy, které u něj policie provedla, vyšly negativně a že tedy nebyl v době činu pod vlivem omamných látek.

Kvůli střelným zraněním skončilo ve středu v nemocnici dalších šest dětí a jedna učitelka.

"Dívka, která včera podstoupila akutní operaci kvůli zraněním hlavy, je dál v kritickém stavu na intenzivní péči," sdělil dnes ředitel dětské nemocnice Siniša Dučić. Univerzitní nemocnice, kde lékaři pečují o dalšího z postřelených žáků, uvedla, že jeho stav je dál kritický, ale zlepšuje se.

Otec střílejícího chlapce byl ve středu zadržen a čelí obvinění z ohrožení veřejné bezpečnosti, protože neměl legálně držené zbraně řádně zajištěné. Před soudem se má objevit v pátek. Srbské ministerstvo vnitra dnes zveřejnilo výzvu, aby všichni majitelé přechovávali zbraně podle předpisů, tedy v uzamčených prostorech, nenabité a odděleně od munice.